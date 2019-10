Revientan, otra vez, dos asambleas de Morena

Ciudad de México— Al menos dos asambleas distritales de Morena en Hidalgo y Colima fueron suspendidas este domingo tras registrarse hechos violentos.

En la ciudad de Huejutla, Hidalgo, morenistas discutieron afuera del inmueble donde se desarrollaba el evento porque a algunos de ellos no los dejaron entrar.

En medio de la discusión, un hombre que pedía que se abrieran las puertas disparó al aire un arma de fuego y posteriormente huyó del lugar.

El presunto responsable, identificado como J.O.S., de 29 años de edad, fue detenido momentos después en la Colonia Parque de Poblamiento en posesión del arma.

En tanto, el presidente de la asamblea determinó suspenderla.

También la asamblea distrital de Manzanillo, Colima, que se desarrollaba en el Palenque de la Feria, fue suspendida luego que un hombre intentara robarse una de las cajas con el material electoral, lo que provocó una riña entre los asistentes.

En el evento, un grupo de morenistas se inconformó con la postulación a consejero del síndico Daniel Mendoza Flores, a quien le pedían su renuncia al cargo.

En la asamblea distrital de la capital de Colima, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Allegra, también se registraron discusiones, aunque no fue suspendida.

Un grupo de morenistas acusó al presidente estatal Sergio Jiménez Bojado de intentar "reventar" la asamblea luego que éste señalara una supuesta falta de quórum.

Además, al exterior, el ex diputado local de Nueva Alianza, Esteban Meneses, fue agredido a golpes por Manuel Torres Salvatierra, ex candidato a diputado de Morena.