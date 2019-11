Revela SHCP que sí había fármaco contra cáncer

Ciudad de México— El Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría buscaron a la Secretaría de Hacienda para solicitar la devolución de metotrexato, medicamento oncológico del que reportaron desabasto, denunció Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de Hacienda.

"Primero no había, hubo la manifestación de los padres de familia en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Trajimos el metrotexato, lo importamos de Francia y se repartió en menos de 48 horas", recordó.

"Ahora lo que tenemos son oficios del Hospital Infantil de México y del Hospital de Pediatría donde nos quieren devolver el medicamento porque ellos tienen suficiente medicamento para fin de año".

Buenrostro indicó que este tipo de situaciones se deben a que no existe una comunicación apropiada entre los administradores y los médicos.

"Fue un error administrativo, a mí me parece grave. No es justo tampoco para ningún familiar, para ningún paciente que se les diga que no hay medicamento cuando sí los hay", sostuvo.

"Todas estas ineficiencias tienen que ser subsanadas de cualquier manera, ya sea con el mismo administrador o con otro mejor".

La Oficial Mayor indicó que a la fecha tres administradores de hospitales han presentado su renuncia, entre ellos el del Hospital Infantil de México, así como el del Instituto Nacional de Medicina Genómica y el del Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria.

"Estamos haciendo evaluación de los administradores de los hospitales. Esto está vinculado precisamente con los problemas que ha habido de desabasto", precisó.

"Son empleados de confianza y tienen que dar resultados después de cierto periodo. Se entrega una evaluación, el resultado de pros y contras y es decisión de cada uno la presentación de la renuncia".