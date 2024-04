Revela Sedena ‘fallas humanas’ y de tornillos en Tren Maya

Ciudad de México.- El descarrilamiento de un vagón del Tren Maya obedeció a la falta de fijación mecánica de tornillos y a la operación manual de un sistema de cambio de vías, que debería estar automatizado, reveló ayer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El incidente fue ocasionado por falta de fijaciones mecánicas de tornillo que aseguran el cambio de vía con el riel”, se detalla en un documento que mostró el general Luis Cresencio Sandoval.

En dicho informe se incluyeron imágenes de una abrazadera oxidada y del “vagón descarrilado” en la estación Tixkokob, en Yucatán.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el titular de la Sedena admitió que el sistema debería funcionar de manera automática, pero es operado manualmente debido a que está incompleto.

“Aquí tiene un aparato de vía, que es el sistema donde va distribuyendo hacia dónde tiene que irse el tren. Este aparato de vía marca o lo pueden colocar para que siga el tren su recorrido sin detenerse en la vía o hacer un movimiento para que pueda estar a la estación.

“Este sistema es automatizado, pero todavía no tenemos completo el sistema y se hace de manera manual, personal de garroteros son los que hacen esta operación. Estos aparatos se llaman clamps, son fijadores del aparato de vía. Desconectan el clamp, hacen la modificación del aparato de vía, lo ajustan para que pueda realizar su actividad el tren. Esto fue lo que se encontró, que la sujeción de este clamp no era el adecuado, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal”.

Sandoval reconoció que será necesario que las empresas Alstom y Azvindi, que fabricaron los trenes y las vías, realicen una cuantificación de los daños.

“Pasaron tres trenes, el último es el que toma de manera incorrecta este aparato de vía y es lo que genera que se salga de las vías”, señaló.

“Por parte de la empresa Alstom, que es quien fabrica los trenes, y Azvindi, que es quien construyó esta parte de las vías, son los que están analizando y viendo los daños, cuantificando los daños que se presentaron”.