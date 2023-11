Revela Morena algunos ganadores de la encuesta

Ciudad de México— El senador Alejandro Armenta fue el ganador de la encuesta de Morena al Gobierno de Puebla.

El morenista se colocó por arriba del coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

El coordinador de los diputados de Morena no estuvo presente en el mensaje de unidad que dieron los aspirante y el presidente nacional del partido, Mario Delgado.

Armenta obtuvo 22.3 por ciento, con lo que se colocó como el candidato mejor posicionado, mientras que Claudia Rivera fue la mejor posicionada, con 11.9 por ciento.

Durante el “mensaje de unidad”, Armenta afirmó que los resultados de las encuestas reflejan el sentimiento de las y los poblanos.

Expresó su absoluta lealtad al movimiento de Morena, a los partidos aliados pidió unidad y le extendió la mano al resto de los aspirantes, para trabajar a favor de lo que llamó, la segunda fase de la llamada Cuarta Transformación.

“Sin duda, ellas y ellos son baluartes fundamentales, en unidad vamos a poder construir los resultados que necesitamos para que podamos tener la primera Presidenta de México”, dijo.

El senador morenista hizo su carrera en el PRI, partido que lo llevó como presidente municipal de Acatzingo.

Bajo esas siglas fue diputado local dos veces y diputado federal, además de secretario de Gobierno con el priista Mario Marín.

En el 2017 tuvo su primer acercamiento con Morena, lo que motivo que el tricolor lo suspendiera como militante, por lo que él decidió renunciar y logró su postulación por Morena.

Creó su propio grupo al interior del partido, y desde ahí mantuvo una permanente disputa con su primo, Ignacio Mier.

Gana Margarita candidatura en Morelos

La ex directora de la Lotería Nacional, Margarita González, ganó la encuesta a la Gubernatura de Morena en Morelos, convirtiéndose en la candidata.

La segunda posición la alcanzó el ex secretario de Gobierno de Cuauhtémoc Blanco, Víctor Mercado.

Hasta junio, González era la directora general de la Lotería Nacional, cargo que desempeñó por tres años. Su carrera en la administración pública siempre fue en lo local, pues fue secretaria de Turismo tanto a nivel municipal como estatal en varias ocasiones.

En la entidad es conocida por haber participado en la creación de organizaciones sociales como la Unión de Colonias Populares del Valle de México, la Unión de Trabajadores del Campo y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

Confirman a Nahle para Veracruz

Luego de un "empate técnico" en las encuestas, Rocío Nahle se perfilaba como la candidata de Morena al Gobierno de Veracruz.

Al ponderar los resultados de las tres encuestas, la ex Secretaria de Energía obtuvo 16 puntos, cifra que la coló menos de un punto arriba del superdelegado Manuel Huerta, a quien le otorgaron 15.2 puntos, pese a que sobrepasó por mucho a la ex funcionaria federal en atributos y conocimiento.

Seffield, en veremos

Ricardo Sheffield ganó la encuesta de Morena para la candidatura a la gubernatura de Guanajuato.

Sin embargo, el ex procurador del Consumidor podría ceder su posición a la diputada local Alma Alcaraz.

"Yo aceptaría lo que le convenga Morena, las encuestas ya dijeron quién es quién, y ahí están los números con mucha contundencia, ganamos nosotros", dijo Sheffield.

¿Cedería suposición Alma Alcaraz? -se le preguntó.

"Si fuera necesario sí", respondió-

En tanto, Alcaraz dijo que confiaba en que se aplicará el género en la entidad y será la candidata.

"Estoy muy emocionada porque no me esperaba que el resultado fuera tan alentador, tan positivo. Si no se aplica la regla de paridad, lo aceptaría, así que el que quede nos vamos alinear y vamos a unirnos para sacar al PAN de Guanajuato", dijo la ex panista.