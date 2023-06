Revela AMLO que presionó a ministros por GN

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que presionó a ministros para que votaran en contra de la sentencia que buscaba anular la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena.

"Mi preocupación es que termino, me voy a ir, pero no quiero que la Guardia Nacional quede en la Secretaría de Seguridad Pública, ni en Gobernación como estaba; imagínense a los tres años, seis años, se echa a perder (la GN). Entonces, no vaya a llegar un joven ambicioso sin principios como García Luna y empieza a escalar -sin idea tampoco de lo que es la seguridad- todo manejado con las cámaras.

"Entonces, para que no cayera en manos de una gente así y se echara a perder, porque es la seguridad del pueblo, la seguridad de los mexicanos, es la paz, la tranquilidad, entonces meten el recurso (en la Corte) para declarar inconstitucional (el traspaso de la GN a la Sedena) y yo dije 'ahora sí me voy a meter porque esto es importantísimo'.

"Y hablo con cinco (Ministros), con los cuatro que de alguna manera yo propuse, y con el que ya estaba (Zaldívar) para garantizar los cuatro votos, uno por uno. No sabes lo que me costó, porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto (de la GN) vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los cinco, pues con dos no pude", confesó López Obrador.

En abril pasado, el Pleno de la Corte invalidó la reforma de septiembre de 2022 a leyes secundarias por la cual el Gobierno pretendió transferir el control de la GN a la Sedena, por violar el artículo 21 de la Constitución, que establece que la corporación es de carácter civil y debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).

La Suprema Corte de Justicia determinó que la sentencia que anula la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2024.

Lo anterior, explicó el ministro Juan Luis González Alcántara, para que las dependencias involucradas puedan realizar todos los ajustes administrativos, operativos y presupuestales necesarios.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal lamentó la decisión de la Corte, pues de los ministros con los que habló sólo tres votaron en contra de la sentencia.

"Eran cuatro los que se necesitaban, nos quedamos con tres y se pierde el propósito de que la Guardia Nacional dependiera de la Sedena", comentó.

Tentó Ministra Piña a Rosa Icela

El titular del Ejecutivo contó también que la ministra presidenta Norma Piña tentó a Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, al decirle que le convenía a ella quedarse con el control de la Guardia Nacional.

"Todavía la presidenta, la señora Piña, le dijo a Rosa Icela: 'oye, cómo vas a estar tú en contra, si a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional, si tú sales ganando'. Fíjense.

"Rosa Icela le contestó: 'no, es que no es un asunto mío, es un asunto que tiene que ver con el buen funcionamiento de la seguridad'. Pero la señora (Piña) tentándola: '¿por qué estás tú preocupada, si tú vas a manejar la Guardia Nacional?'

"Y luego (Rosa Icela dijo): 'no, vamos a buscar la forma para que el cambio se dé dentro de un año o dos años, hasta que termine el Gobierno'", narró.

López Obrador añadió que su Gobierno nunca hará ese tipo de acuerdos, pues lo más importante son los principios y la lealtad al pueblo.

"No, no, no queremos componendas, no queremos ese tipo de acuerdos. Entonces, por qué pregunto esto, porque lo más importante son los principios, son los ideales, la lealtad al pueblo", agregó.