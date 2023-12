Revela AMLO que Batres quedó en SCJN porque Alcalde declinó

Ciudad de México.- Durante la mañanera en Campeche, López Obrador narró momentos del encuentro con las dos.

"Hay dos que obtienen la votación más alta, Lenia Batres y Bertha (Alcalde), y teníamos que decidir porque la verdad las cuatro que participaron, de primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia, independientes, incapaces de recibir una consigna, una línea, de nadie, primero yo no lo haría y tampoco ellas aceptarían, que yo les dijera 'votas así', tratándose de una injusticia o para proteger un acto de corrupción, no. Estamos hablando de mujeres íntegras, honestas", dijo AMLO.

"Entonces, reuní a Bertha Alcalde y a Lenia, ayer después de que estuve con ustedes, y les dije, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme".

El Mandatario federal destacó la postura de Alcalde.

"Y para que vean lo importante de las convicciones y eso es una lección para todos. No hay que tener tanto apego ni al poder ni al dinero y se lucha por ideales, se lucha por principios, y la felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, títulos, cargos, fama, la felicidad es estar bien con uno mismo", agregó.

"Les dije a las dos ayúdenme, ¿cómo le hacemos?. Estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo, claro que yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años y ahí están las dos, a ver quién habla primero, les dije y Bertha me dijo, Presidente, yo gané la primera votación pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo y no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea, no lo hice pero tenía ganas de pararme a abrazarla, o sea, un acto de dignidad, de principios extraordinario, porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan".

"Y por eso fue Lenia la propuesta y claro que voy a ayudar, no a ayudar, está mal la palabra, nos va a seguir ayudando Bertha y en el tiempo que me queda a lo mejor en otras cosas donde me ayude más porque demostró con hechos que tiene convicciones, principios, ideales y así fue y ya es Ministra".

-¿Se puede decir que ella (Alcalde) declinó?, se le preguntó fuera de micrófono.

"Sí, frente a la, estábamos los tres, les dije, ¿a ver qué hacemos? Y ella de manera muy consecuente dijo 'no Presidente', explicó lo de los votos".

López Obrador destacó que tanto Alcalde como Batres le tienen amor al pueblo.

"Por eso digo que estas compañeras no piensan en los cargos y tienen amor por el pueblo", soltó.