Revela AMLO datos de Casar declarados al SAT

Ciudad de México.- Durante su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló datos específicos sobre los ingresos de María Amparo Casar que se encontraban registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), admitiendo que dicha información no figuraba en el portal de transparencia.

"Lo dije ayer, me equivoqué, de que estaba su sueldo en la página de transparencia, no, es en la del SAT, para aclarar, y me equivoqué porque dije que obtenía 250 mil pesos mensuales y son 270 mil mensuales en el instituto, aunque sea increíble, se llama instituto de mexicanos contra la corrupción. Lo creó Claudio X. González y gana, porque ella es la presidenta, 270 mil pesos mensuales", expresó el Mandatario.

Además, López Obrador cuestionó la celeridad con que un juez federal concedió un amparo a Casar en apenas 24 horas.

"Sí nosotros vamos a impugnar esa decisión como lo hicimos en el caso del procurador y la Fiscalía hace lo propio, pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa, lo vimos en el caso de la señora Casar, que en 24 horas le dieron amparo, además mintiendo primero de que no había una denuncia que sí la hay y segundo de que si le quitaban esa pensión no iba a tener para su sustento cuando la pensión se le suspendió creo que en febrero".

El conflicto entre el Ejecutivo y María Amparo Casar ha escalado recientemente.

La Fiscalía General de la República inició una investigación contra la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y sus hijos por presuntas irregularidades en el otorgamiento de una pensión tras el fallecimiento de su esposo Carlos Márquez, quien era asesor de Pemex.

La FGR citó a Casar el 12 de abril para que aportara detalles sobre el caso y, tras esa comparecencia, formalizó la indagatoria.