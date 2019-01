Retrasan permisos para fármacos

Ciudad de México— Debido al cambio de Gobierno, se ha registrado un rezago en la entrega de permisos para importar materia prima para producir medicamentos, informó la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Fuentes del sector señalaron que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lleva 45 días sin entregar a farmacéuticas y laboratorios permisos de importación y registros sanitarios para medicamentos, lo que ha retrasado la producción.

Muchos principios activos necesarios para fabricar las medicinas no se elaboran en el País, por lo que tienen que importarse, explicaron.

Si no se regularizan estos trámites, aseguraron, en los próximos meses podría presentarse escasez de algunos fármacos.

Detallaron que la elaboración de un medicamento puede tardar cuatro meses: en lo que llega la materia prima, se fabrica, se hacen pruebas y llega a distribución. Pero, sin permisos para importar, el proceso se retrasa.

Aunque por el momento esta situación no es alarmante, según las fuentes, sí preocupa que no se agilicen estos trámites.

Sobre todo, señalaron, porque pronto deberán surtir los pedidos de la compra consolidada de medicinas y deben entregarlos en tiempo y forma al sector salud.

En tanto, fuentes de Cofepris sostuvieron que se puso en marcha un plan para garantizar la atención de las funciones sustantivas de la dependencia, pero que no se han detenido los permisos de importación.