Retrasan, otra vez, ratificación de Ernestina Godoy

Ciudad de México.- El Congreso de la Ciudad de México incumplió su propia ley y volvió a retrasar la ratificación de la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy.

Tras la entrevista que realizó el Congreso el martes a Godoy, como parte de su proceso de ratificación, el Legislativo local debía de sesionar ayer para desahogar un dictamen.

Así lo puntualiza la Ley Orgánica del Congreso en su Artículo 120, fracción V, donde se resalta que, al término de la entrevista, la Comisión se declarará en sesión permanente con la intención de reunirse al siguiente día para analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen positivo o negativo.

Sin embargo, desde el martes no se dio una convocatoria y, con esto, tampoco la sesión que debió realizarse por mandato legal.

Sin una A la par de la falta de trabajo, la bancada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México sufrió un cambio de último minuto: la licencia de la diputada Silvia Sánchez Barrios.

La legisladora por la Alcaldía Cuauhtémoc presentó una solicitud ante el Legislativo para dejar su cargo desde el 22 de noviembre hasta el 8 de diciembre. En su lugar quedó Wesley Chantal Jiménez Hernández.

La priista argumentó problemas de salud debido a una bacteria, por lo que el médico le hizo la recomendación de ausentarse por 17 días.

"Mi médico me dijo que no se podía postergar más tiempo una serie de análisis y estudios para valorar realmente lo que me está pasando", afirmó.

Sin embargo, en este periodo se realizarán las dos votaciones más importantes del periodo: la ratificación de Ernestina Godoy y los documentos de Planeación; Sánchez Barrios estará fuera.

Asimismo, la priista es la vicepresidenta de la comisión de Justicia, por lo que, hasta que no tome protesta su suplente, la Comisión queda con 14 legisladores.

En tanto, y luego de confundirse en las respuestas, la diputada Guadalupe Barrón confirmó que su voto será en contra de la ratificación.

De acuerdo con fuentes de Morena, se espera que el dictamen esté listo en 15 días.