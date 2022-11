Retrasa pandemia detección oportuna de cáncer

Ciudad de México.- La pandemia ocasionó un retraso en la detección de casos de cáncer de mama, muchas mujeres pospusieron sus chequeos anuales ante el temor de salir y contagiarse de Covid-19.

En noviembre del 2020, en la segunda oleada de contagios por el coronavirus, Nayeli González, de 43 años, se detectó una bolita en un seno.

"Fue por autoexploración, me gustaría resaltar el papel de mi pareja, porque él fue quien detectó primero la bolita y quien me dijo que había una textura inusual. Me revisé y sí, se sentía como un chícharo.

"Fui al médico y a través de varios estudios me confirmaron que tenía cáncer de mama, estuve en tratamiento, pero creo que no se llevó a cabo de la mejor manera, pero yo tenía miedo de ir a hospitales, porque estaba la pandemia y no quería contagiarme", relató Nayeli.

Sin embargo, meses después, al buscar una mejoría en su estado de salud y esperanza de vida, por recomendaciones, llegó a la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), ahí la evaluaron 16 especialistas oncólogos para su tratamiento.

Atravesó por quimioterapias y también dos operaciones, fue a mediados de este 2022, un año y medio después de su detección, que logró vencerlo.

Sin embargo, el apoyo económico lo recibió por parte de toda su familia, amigos, pareja y su propio bolsillo.

Costean su propio tratamiento

De acuerdo con María Luisa Ortega, directora de Fucam, un tratamiento contra cáncer de mama oscila entre los 150 mil pesos hasta un millón, dependiendo del estado de detección.

Este dinero es el costo sólo de tratamiento, tanto para medicinas, estudios y operaciones. Desde hace tres años, las pacientes absorben al 100 por ciento, ya que en el 2020 el Seguro Popular terminó su cobertura, también el apoyo federal que recibe esta fundación para el tratamiento de mujeres de escasos recursos.

Las últimas pacientes que se atendieron con presupuesto federal fueron alrededor de mil 500, terminando el 2020. Sin embargo, después del retiro de este subsidio, el 50 por ciento de los casos detectados en esta fundación deciden continuar su tratamiento con el apoyo económico de sus seres queridos.

"Tenemos benefactores, quienes hacen donaciones, y con eso podemos apoyar a algunas mujeres. Lo cierto es que desde hace tres años, las pacientes subsidian sus tratamientos", explicó Ortega.

Fucam prevé terminar este 2022 y el próximo 2023 con un 40 a 50 por ciento más de nuevos casos confirmados.