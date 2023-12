Retrasa Congreso acuerdos por bienestar animal

Ciudad de México.- Pese a ser una de las comisiones con más propuestas y dictámenes producidos, la de Bienestar Animal ha visto su trabajo entorpecido por la falta de acuerdos y voluntad de algunos diputados.

"Lo utilizan nada más de retórica lo del cuidado y el bienestar de los animales y que en los hechos ya no se hace nada", señaló Jesús Sesma, presidente de la Comisión.

Esta nació con la Segunda Legislatura y de aquí han surgido propuestas como la prohibición de las peleas de gallos y las corridas de toros, siendo esta la primera propuesta que presentaron.

Sin embargo, criticó que estas iniciativas han encontrado su principal obstáculo en el partido oficial: Morena, quien ha retirado propuestas a voluntad.

"El tema de bienestar animal, prácticamente lo utilizan de retórica muchos, somos como los salmones de la legislatura, nadamos contra corriente", indicó el diputado.

A lo largo de la Segunda Legislatura, la Comisión ha recibido 110 iniciativas, de las cuales, 99 eran para dictaminación y 11 para emitir opinión.

De estas, se desahogaron 60, aprobando 30 iniciativas, mismas que se turnaron al Pleno; ya en esta instancia, sólo se han aprobado 18 dictámenes y únicamente 12 se han publicado en Gaceta Oficial local.

"Es muy amargo, porque las iniciativas que tanto yo, como otras diputadas y diputados hemos presentado, no han logrado llegar a buen término por la falta de compromiso que existe por parte de sus integrantes (del Congreso), por presiones de distintos sectores", apuntó Sesma.

El capítulo más reciente del bloqueo fue la prohibición de las peleas de gallos, dictamen avalado, junto a otras iniciativas, el 30 de mayo.

Martí Batres regresó el documento con correcciones, dejando intacta la prohibición; la Comisión aprobó nuevamente el dictamen y lo envió a la Mesa Directiva para discusión en el Pleno.

La Mesa lo incluyó en tres órdenes del día; de dos de ellas fue retirado a petición de la coordinadora morenista Martha Ávila, con la excusa de "revisarlo".

"Ya se le hizo costumbre a un grupo parlamentario (Morena) que todo lo que resuelve la Comisión de Bienestar Animal, se atropelle, se descarrile y se saboteé cuando tiene que llegar al Pleno", reclamó el coordinador panista, Federico Döring.

El 22 de noviembre fue incluido en el orden del día, pero el dictamen fue retirado en el Pleno por una moción suspensiva que presentó el morenista Alberto Martínez y la prohibición fue echada para atrás.

"Yo no entiendo qué espera el Gobierno de una Comisión de Bienestar Animal, ¿que no toque estos temas?, sería ilógico que una comisión de bienestar animal no toque toros ni toque gallos", apuntó Sesma.

Las actividades Este ha sido el trabajo de la Comisión de Bienestar Animal.

110 iniciativas durante la Segunda Legislatura.

60 de las propuestas se desahogaron.

30 iniciativas fueron aprobadas en la Comisión

12 se han publicado en Gaceta Oficial.