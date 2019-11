Retiran ranitidina de farmacias

Ciudad de México— La mayoría de farmacias ha suspendido la venta de ranitidina luego de que la Cofepris llamó a la población a no consumirla por detectar en el fármaco una impureza cancerígena.

Aunque su página electrónica aún anuncia el medicamento, en el mostrador de algunos establecimientos reportan que no hay disponibilidad.

En un recorrido de Reforma por una docena de farmacias, sólo en una del Dr. Simi la ofrecieron por 18 pesos.

Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), señaló que el retiro del fármaco no los afecta.

"No nos afecta. Lo que hacemos es que, vía los mayoristas, recogemos el medicamento en las farmacias y enviamos este medicamento a los distribuidores para que ellos a su vez se lo manden a los laboratorios", explicó.

"Es como un proceso de rutina cuando hay un producto que tiene estas características como la ranitidina".

La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos descartó también una afectación por el retiro de la ranitidina, porque actualmente existen otras opciones terapéuticas, como el pantoprazol o lanzoprazol.