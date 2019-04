Retira INE spots de Barbosa y Bonilla

Ciudad de México— La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó suspender la transmisión de spots de los candidatos morenistas a las Gubernaturas de Puebla, Miguel Barbosa, y Baja California, Jaime Bonilla.

Estos promocionales de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia llevan el título de Malas Administraciones y Realidades en BC.

En ambos casos, la justificación es que los spots no identifican a estos políticos como candidatos de las coaliciones que los impulsan, sólo hablan de fracasos de otros Gobiernos.

El consejero Benito Nacif, quien votó en contra, aseguró que no se advierte que la difusión del spot denunciado pueda generar un daño irreparable a algún principio o a la contienda electoral, por lo que la Comisión debería abstenerse de ejercer su facultad para dictar medidas cautelares.

"Privilegiando la libre circulación de ideas y opiniones que son de interés general y que, en este caso, el incumplimiento a la normativa electoral debe ser analizado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral para resolver el fondo del asunto", pidió.

Sin embargo, las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala insistieron en que al no relacionarse dichos promocionales con los abanderados se genera "incertidumbre, confusión y desinformación al electorado".

Además de que al no precisar que el candidato compite por determinada coalición podría conducir a un error al electorado.

En la misma sesión, la Comisión declaró improcedente adoptar medidas cautelares contra un spot del candidato del PAN, Enrique Cárdenas, solicitadas por Morena, argumentando una incongruencia del promocional entre "audio y subtítulos".

"La incongruencia que muestra entre el audio y los subtítulos que le acompañan no modifica el sentido del mensaje que se pretende dar y suspender su difusión, y sí generaría un efecto desproporcionado en contra de la libertad de expresión y derecho a la información de la ciudadanía".