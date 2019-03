Restringirán acceso a conferencias matutinas de AMLO

Ciudad de México— A las conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador han ingresado 664 reporteros, fotógrafos y camarógrafos, pero también se han colado publicistas, administradores de cuentas de Twitter, activistas, estudiantes y hasta publirrelacionistas de empresas.

La vocería presidencial ha informado que, a partir de abril, se restringirá el acceso a las conferencias, y los interesados deben acreditar su trayectoria periodística.

La Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia indicó que AMLO ha impartido 73 conferencias del 3 de diciembre de 2019 al pasado 7 de febrero.

Conforme al listado, a las conferencias mañaneras han ingresado representantes de 123 medios nacionales y 32 internacionales. En promedio, han acudido 93 personas por día.

Quienes no fungen como reporteros, fotógrafos o camarógrafos también han logrado evadir los filtros de seguridad aplicados en Palacio Nacional por personal de la vocería presidencial.

Por ejemplo, se permitió la entrada a tres integrantes de la empresa estadounidense Nikkel Inc., firma especializada en electricidad y comunicaciones, como si fueran representantes de la prensa internacional.

También se han colado representantes de la empresa Grupo Argo Energy Global, aunque su ingreso no consta en el listado proporcionado.

En la lista de medios nacionales se avaló la entrada de una persona que se acreditó con una credencial de la Universidad Anáhuac.

Asimismo han ingresado activistas de Reporteros Sin Fronteras, miembros de la Fundación Casasola, representantes del Canal del Congreso de la CDMX y funcionarios del Sistema Público de Radiodifusión.

El pasado 4 de diciembre estuvo una activista defensora de pueblos indígenas de Sinaloa.

En las conferencias también participan algunos youtubers de distintos portales.





La sangre y el corredor keniano

La conferencia presidencial tiene de todo.

"¿Qué tipo de sangre es usted, señor Presidente?", le preguntan a Andrés Manuel López Obrador durante una conferencia matutina en Palacio Nacional. Miles de personas, a través internet, observan la escena.

"T4 Positivo: Transformación Cuarta Positivo", responde el tabasqueño con mofa.

La escena ocurrió en la mañanera del 8 de febrero. La pregunta la hizo Carlos Pozos, encargado de ventas de las revistas Petróleo y Energía y Líderes Mexicanos, quien incluso ofreció a López Obrador donarle sangre en caso de un atentado.

Las conferencias de AMLO transcurren entre preguntas de fondo, otras sobre asuntos particulares o fuera de agenda, y hasta discursos de promoción de activistas o grupos.

Sandy Aguilera, acreditada por Grupo Larsa Comunicaciones de Sonora, preguntó: "Creo que todos queremos saber qué hace, si usted utiliza algún método alternativo, si utiliza cámaras hiperbáricas; tiene mucha energía, de verdad, usted es como un corredor keniano, no lo hemos visto ni siquiera con un resfriado".

También han participado dos niños de un programa llamado Radioaventureros, que lo cuestionaron por dos asuntos sensibles y relevantes como el de las desapariciones y la fuga de cerebros.

Una ocasión acudió el conductor Nino Canún, quien, en su turno, no hizo ninguna pregunta, sino acusó un complot fraguado entre el Presidente Vicente Fox, el IFE y medios de comunicación para impedir el triunfo de López Obrador en 2006.

En otra mañanera, un reportero acreditado por San Antonio Newspaper le pidió al Presidente no confiar en la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.

El 10 de diciembre de 2019, participó una representante de la empresa texana Grupo Argo Energy Global, Miriam Martínez, quien intentó venderle al Presidente una asesoría en materia energética





Alientan a youtubers

Simpatizantes de youtubers y vloggeros que participan en las conferencias matutinas del Presidente López Obrador se manifestaron ayer afuera de Palacio Nacional.

"Gracias por la información que nos brindan. No están solos", se leía en algunas cartulinas que portaban. "¡Benditas redes sociales!", gritaban los ciudadanos congregados sobre la Calle de Moneda y lanzaban vivas al tabasqueño.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, recibió por la tarde a algunos youtubers.

"Los nuevos medios de comunicación digital ahora son importantes difusores de noticias, y de influencia social en todo el mundo. Por ello, me reuní con youtubers: es importante abrir el @senadomexicano a todo tipo de comunicación", escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

El martes, youtubers y vloggeros también sostuvieron un encuentro con el director de Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien les ofreció apertura.