Restablece INAI derechos tras impasse

Después de cinco meses de inactividad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) logró sesionar esta semana y resolver más de ocho mil recursos de impugnación.

Los expedientes votados fueron recursos presentados por ciudadanos insatisfechos con la respuesta que las autoridades dieron a sus solicitudes de información o de protección de datos personales.

Cada caso, consideró ese día el comisionado Adrián Alcalá, representa una vulneración del derecho a saber de quienes, primero, no obtuvieron la respuesta esperada y, segundo, no contaban con la autoridad facultada para atender su reclamo y ordenar la entrega de la información.

"Los derechos se vulneran cuando un sujeto obligado otorga una respuesta a destiempo o no otorga una respuesta o no satisface, entonces nosotros por eso siempre decimos que los 8 mil 314 medios de impugnación que están aquí pendientes de ser votados están afectados todos sus derechos, por diferentes causas, por falta de respuesta o por extemporaneidad en la respuesta o porque no satisface la respuesta", explicó.

El Pleno del INAI retomó sus sesiones ordinarias luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que puede sesionar con cuatro comisionados en tanto el Senado cubre al menos una de las tres vacantes pendientes de ser cubiertas.

En su resolución, la Segunda Sala consideró que era inviable paralizar por falta de quórum el funcionamiento del INAI, pues se trata del organismo garante de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

Además, señaló, la ausencia de tres comisionados se debe a la omisión del Senado de designar a los sustitutos de Óscar Guerra y Rosendoevgueni Monterrey, quienes cumplieron su periodo el 31 de marzo de 2022, y de Francisco Javier Acuña, quien salió el 31 de marzo de este año.

Durante la sesión del miércoles, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, dijo que detrás de cada asunto que no había podido ser resuelto está la historia de un ciudadano que necesita que se le proteja y garanticen sus derechos.

"No solamente se trata de un número, hay una historia de una persona que necesita información o datos en posesión de los sujetos obligados para saber cómo obtener una pensión, hacer efectivo su derecho a la vivienda, conocer qué hace el Estado para asegurar el medio ambiente o para proteger a las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, entre muchas otras temáticas", destacó.

Durante los 151 días en los que no pudo sesionar el Pleno, 23 personas presentaron demandas de amparo para que jueces de distrito ordenaran sesiones extraordinarias y de esa forma impedir que continuara la vulneración de sus derechos.

Si bien el INAI está de nueva cuenta resolviendo los asuntos del Pleno, los comisionados Ibarra y Alcalá, así como Norma Julieta del Río y Josefina Román, hicieron un llamado al Senado para que a la brevedad cubra las vacantes y el órgano garante retome su normalidad institucional.