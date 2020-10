Responden miles a reto de López Obrador

Ciudad de México— A tres días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador retó a que si había una manifestación de 100 mil personas en contra de su Gobierno y no tenía el apoyo en las encuestas dejaría el cargo, miles de ciudadanos marcharon para expresar su inconformidad con la actual Administración.

Mujeres, jóvenes, adultos mayores y familias enteras, la mayoría con cubrebocas y procurando la sana distancia, caminaron del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino ondeando banderas de México y exigiendo la renuncia de López Obrador.

Contingentes provenientes de Chihuahua, Puebla, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México, entre otras entidades, marcharon gritando consignas en contra del mandatario.

A su arribo al Centro Histórico, los manifestantes retiraron las vallas metálicas instaladas por cuerpos de seguridad y, con ello, el campamento del Frente Nacional AntiAMLO (Frena), uno de los convocantes, se amplió a toda la plancha.

“Yo no estoy muy de acuerdo con Frena, no coincido mucho con ellos, pero la verdad es lo único que hay para manifestarnos y aquí estamos, protestando contra este señor”, dijo María Teresa Quezada.

En la explanada del Monumento a la Revolución, los organizadores armaron una mesa para entregar a los manifestantes papeles numerados y marcaron el dedo pulgar con tinta azul.

Autoridades federales reportaron unos 18 mil asistentes; las capitalinas, unos 8 mil; sin embargo, los organizadores sostuvieron que reunieron a 150 mil.

“El pez por su propia boca muere. López, fuimos más de 100 mil y ahora vas a cumplir lo que prometiste y te decimos: ¡fuera López, fuera López”, dijo un orador desde el sonido del campamento.

Desde Puebla, Félix Ramón llegó con su familia al Zócalo, portaba el número 60 mil 613. Durante la pandemia perdió su negocio y no ha podido abrir de nuevo.

“Pagué todos mis impuestos, 150 mil pesos, y cerré; a cambio no he recibido ninguna ayuda”, lamentó acompañado de su madre, hermana y sobrino.

“Este país no va bien, lo vemos todos”, expresó. “Estamos aquí por el país, mentiría si dijera que en lo personal me ha afectado en algo su Gobierno, pero es verdad que este presidente no da una”.