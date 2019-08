Responde Calderón a AMLO por comparación con 'Comandante Borolas'

Ciudad de México— Felipe Calderón le contestó al presidente Andrés Manuel López luego que lo comparara con el "Comandante Borolas".

Esta mañana, en su conferencia matutina, el mandatario federal criticó la vestimenta militar que usó en su tiempo el expanista.

"Cuando le declara la guerra a la delincuencia organizada va a Michoacán, a Apatzingán, y va vestido de militar, se pone un chaleco que hasta le quedaba grande, parecía el 'Comandante Borolas' y ahí declara la guerra", expresó el tabasqueño.

En Twitter, Calderón respondió que al presidente le queda grande el cargo.

"Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi Gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos", escribió.

"Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande".