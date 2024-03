Responde AMLO sobre refinerías: no se cerrará ninguna

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en sus redes sociales que no se va a cerrar ninguna refinería en el País, tal como lo propuso Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Oposición.

A través de una publicación en X (antes Twitter), el Mandatario federal hizo referencia con tono de burla, pero sin nombrarla, sobre la propuesta que hizo la abanderada del PAN-PRI-PRD el pasado 9 de marzo. Además, hizo comentarios respecto a la de Tula sobre la que el candidato Jorge Álvarez Máynez, de MC, también se ha pronunciado.

"Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el Presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe", escribió.

"Recordemos no sólo al General Cárdenas, sino también al Presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: 'no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del País intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros'".

El pasado sábado, Gálvez expresó de gira por Nuevo León su deseo del cierre de la refinería Héctor Lara Sosa, en Cadereyta, y la Francisco I. Madero que -aunque dijo que está en Tampico- en realidad está situada en Ciudad Madero, que junto con Altamira, conforman una zona conurbada en Tamaulipas.

"Anuncio que en primeros seis meses de mi Gobierno la refinería Héctor Lara Sosa, de Cadereyta, Nuevo León, y la Francisco I. Madero en Tampico, Tamaulipas, cerrarán de forma definitiva", dijo.

"La Refinería de Cadereyta está a solo 40 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey y es la principal fuente fija de contaminación, y principal causa de enfermedades respiratorias para los 5.3 millones de habitantes de esta ciudad mexicana. La refinería de Cadereyta emite alrededor de 90% de dióxido de azufre que se esparce por distintos municipios de Nuevo León, e incluso afecta al este de Coahuila".

El Alcalde panista de Cadereyta, Cosme Leal, advirtió este domingo que él defenderá la Refinería de Pemex.

"Como Alcalde de Cadereyta a mi no me tiembla la mano: voy a defender nuestra Refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenences", difundió Leal, quien busca reelegirse.

"Aunque a algunos les da miedo confrontar al Gobernador por ser de su mismo partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado. No nos vamos a dejar ni del gobernador, ni de ningún candidato@ que quiera usar el sustento de las familias jimenences para sacar provecho electoral".

Ayer, Álvarez Máynez aplaudió que Xóchitl Gálvez se sume a su propuesta de cerrar la Refinería de Cadereyta y la invitó a considerar también el cierre de la ubicada en Tula, Hidalgo.

"Me da gusto que @XochitlGalvez se sume a mi propuesta para cerrar la Refinería de Cadereyta. Ojalá pronto reconsidere su visión sobre la que está situada en Tula y que envenena el aire que respiran nuestras hijas y nuestros hijos en el Valle de México. El México Nuevo le dirá adiós a los combustibles fósiles y garantizará los derechos de la naturaleza", escribió Máynez en su cuenta de X.

Grupo REFORMA publicó la semana pasada que la Refinería de Pemex en Cadereyta produjo en enero la mayor cantidad de combustóleo, residuo altamente contaminante, en dos décadas.