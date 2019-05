Responde AMLO a Trump por aranceles anunciados

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a través de una carta que envió al presidente Donald Trump, el impuesto de 5 por ciento a las importaciones mexicanas anunciado por el Gobierno de Estados Unidos en reprimenda al país por no contener los flujos migratorios de centroamericanos.

"Presidente Trump: los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas", escribió en una carta dirigida al Mandatario estadounidense, la primera respuesta frontal de su administración a los amagos del republicano.

"Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso (de migrantes) por nuestro país".

López Obrador apeló nuevamente al diálogo, aunque advirtió que no es cobarde.

"Le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra", asentó.

El Mandatario federal informó que mañana enviará a Washington una comitiva de funcionarios encabezada por el Canciller Marcelo Ebrard para buscar una salida negociada al conflicto.