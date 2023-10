Responde AMLO a Israel: somos pacifistas

Ciudad de México.- Luego que Embajada de Israel se inconformó con posición neutral del País ante ataques de Hamas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que México es pacifista y no quiere ni la guerra ni la violencia.

"La Embajadora de Israel expresa que no está de acuerdo con nuestra postura, está en su derecho, nosotros respetamos al Gobierno de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que mueran ni de Israel ni de Palestina", expresó en conferencia mañanera.

"Somos pacifistas, respetamos mucho su comunicado, su postura, pero ojalá se comprenda porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución".

La Embajada de Israel en México demandó ayer una postura más enérgica del Gobierno mexicano tras el ataque del pasado sábado 7 de Hamas contra civiles que causó centenas de muertes y el plagio de decenas de personas entre ellos dos mexicanos.

"Lamentamos profundamente que el Gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de los cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana.

"Como la historia nos ha enseñado repetidamente, mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo", estimó la Embajada en un comunicado.

El Mandatario insistió en que no va a polemizar y reiteró condolencias tanto a Israel como a Palestina.

"Esto es lo que cumplimos y nuestro respeto y condolencias al pueblo de Israel y nuestro respeto y condolencias al pueblo palestino", apuntó.

"Lo que debemos procurar es construir la paz. No voy a polemizar, respeto lo que dijo ella".

Reiteró que se está atendiendo a los connacionales que se encuentran en Tel Aviv para que regresen a la brevedad al País.

"Estamos en comunicación con los familiares y la SRE está atendiendo, está por llegar, si no es que ya llegó a Tel Aviv, el primer avión para transportar a nuestros connacionales, más tarde va llegar el segundo y la SRE está en comunicación con Israel, hay como mil mexicanos inscritos para regresar a México y estamos pendientes de las dos personas desaparecidas, eran 3, ya se encontró a una", puntualizó.

"Yo pienso que la SRE está haciendo bien las cosas y en estos casos lo más importante es la protección a las personas".