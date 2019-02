Respeta Monreal entrada de Meade a HSBC

Ciudad de México— La bancada de Morena en el Senado de la República respetó la incorporación del ex candidato prista presidencial, José Antonio Meade, como consejero independiente a HSBC, donde fungirá como miembro del comité de normatividad y gobierno corporativo del consejo de administración.

"Por el momento tenemos respeto por la decisión de José Antonio Meade: no vamos a hacer leña del árbol caído", prometió el jefe del grupo parlamentario, Ricardo Monreal.

El legislador zacatecano dijo en rueda de prensa que el comportamiento postelectoral de José Antonio Meade ha sido correcto. Y el hecho de que HSBC lo haya designado consejero independiente, es una decisión de ellos.

"Nosotros no vamos a descalificarla. Tengo una opinión positiva de él y no voy a generar condiciones de diatriba ni de confrontación".

"Es una decisión de la institución y deseo que todo les vaya bien, suerte. Nosotros no vamos a descalificar a nadie en este proceso que se está viviendo.", afirmó.

Cuando se le hizo notar que Morena había presentado una iniciativa para que los funcionarios públicos cumplan 10 años antes de que puedan asumir un cargo en empresas, Monreal respondió que, una vez que se apruebe, entonces sí tendrán que impedir este tipo de circunstancias.

"Mientras no se apruebe la legislación todos tenemos que observar el principio de legalidad, y una vez que se apruebe, entonces sí tendremos que expresar contundentemente la opinión sobre la imposibilidad de este tipo de cargos", agregó.



¿Por ahorita puede aceptarlo?

Sí, claro. A nosotros nos parece normal, nosotros no nos vamos a meter a confrontarnos con él, yo en lo personal tengo una opinión positiva de él, y por eso no voy a descalificar a priori a nadie.