Respeta López Obrador declaraciones de Julián LeBaron

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar las declaraciones realizadas por Julian LeBaron, quien tachó de fracaso la estrategia de seguridad del Gobierno federal.

"Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de manifestación de la ideas y se les dio información en la reunión la familia LeBarón-Langford como lo informamos con mucho respeto hacia ellos por su dolor", aseguró el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Ellos nos trataron también de manera respetuosa y una de las cosas que dijimos es que garantizamos su libertad de expresarse, a manifestarse, están haciendo uso de un derecho que tenemos todos los mexicanos, pueden ellos decir lo que sientan y nosotros vamos a ser respetuosos y llevar a cabo nuestro trabajo", agregó.

López Obrador también apuntó que la Fiscalía General está trabajando en las investigaciones y lo demás es aparte de las libertades.

Asimismo, confirmó que durante el encuentro con los LeBarón realizó una oración.

"Si se está de acuerdo o no se está de acuerdo acerca de la petición que nos hicieron que iniciara con una oración se aceptó, ya ellos lo dijeron y yo también lo confirmo, por el respeto a todas las creencias", dijo.

En entrevista para EntreDichos de Grupo Reforma, Julián LeBaron afirmó que la estrategia de seguridad del Gobierno ha sido un fracaso, mientras que la solución está en la unidad de los ciudadanos.

"No tengo mensaje para las autoridades, porque siento que han sido un fracaso. El mensaje de nosotros es hacia los ciudadanos, esto es un reflejo de la responsabilidad que no hemos asumido", dijo.

"Los números dicen lo que no necesita palabras para decir".