Respaldan Gobernadores Guardia Nacional

Ciudad de México— Las condiciones de violencia e inseguridad en el País no dejan otra opción más que crear la Guardia Nacional, coincidieron Gobernadores.

Sin embargo, advirtió el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el campechano Alejandro Moreno, respetando la soberanía de los estados.

"Como Gobernador jamás renunciaremos a la facultad constitucional de salvaguardar a la ciudadanía en nuestra entidades, respetamos al Ejecutivo federal para crear la guardia, siempre y cuando no rebase las atribuciones del ámbito federal, la seguridad es un tema compartido, federal, estatal, municipal, respetando la soberanía de todos y cada uno de nosotros", apuntó.

Al participar en las audiencias públicas que organiza el Senado para escuchar opiniones sobre la Guardia Nacional, el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, aseguró que la creación de la Guardia, bajo el mando de un civil, es importante y oportuna.

Aseguró que él apoya este nuevo organismo porque el País está en una emergencia nacional; existe esperanza de que con ella se recuperará la paz y territorios tomados por el crimen; y respeta a los policías estatales y municipales.

Además, añadió, se garantiza que habrá respeto a los estados y municipios.

"Porque el mando deberá ser civil: el Jefe de las Fuerzas Armadas es el Presidente y es un civil, no es militar, naval o policía municipal. No hay otra opción mejor", argumentó.

Aclaró que la Guardia no arreglará el problema, pero ayudará a enfrentar al crimen y a disminuir las cifras. También pidió a los senadores que cuiden el federalismo.

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que ante los reducidos presupuestos y las deudas que dejaron otras administraciones estatales, es difícil contratar a más personal, y capacitarlos rápidamente.

En su entidad, indicó, operan al menos seis cárteles que superan en capacidad y armamento a la corporación local, por lo que es urgente la creación de la Guardia.

Insistió en que no se militarizará el País, pero es necesario que los elementos de esa nueva corporación sean capacitados por militares, y muestra de ello, reconoció, es que un ciudadano dejaría su seguridad en manos de un naval que de un policía.

"Debemos actuar con la realidad que tenemos en frente, no hay que cerrar los ojos. No nos quiten instrumentos para garantizar la seguridad y si tiene dudas, pregunten. Ustedes que representan al pueblo, pregunten a un ciudadano ¿Quieres seguridad, qué te mando un policía o uno de marina?", dijo.

Por su parte, el Mandatario de Oaxaca, Alejandro Murat, cuestionó por qué los ciudadanos han perdido la capacidad de asombro y ven muy natural que otros rompan ductos, paguen cuotas y roben combustible, o que delincuentes se paseen por las calles.

"El corto plazo nos acecha, por eso hoy, de manera clara y contundente le damos el apoyo a la de Andrés Manuel López Obrador, y como un Gobierno que arranca y ante una realidad inaceptable, es tiempo de hacer las cosas diferentes", señaló.

Reconoció que la Guardia por sí sola no será afectiva, pues se necesitan otras acciones federales, como mejorar el Centro Nacional de Inteligencia para tener información clara y dar golpes certeros; y que los estados también aporten datos y fortalezcan a las policías estatales.

Sin embargo, dijo, también es necesario contar con recursos financieros para este último fin.