Respaldan diputados minuta de Guardia

Ciudad de México— Los coordinadores de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados expresaron su apoyo a la minuta de la Guardia Nacional, la cual será votada hoy en el Pleno.

Mario Delgado, coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reconoció los cambios del Senado, que dan un mando civil y un periodo de cinco años para la labor de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Con esta propuesta, sostuvo, se logrará pacificar el país y revertir la década de sangre e ineficiencias.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, manifestó que ya se están dando los elementos para atender la seguridad, pero advirtió que aún falta una estrategia integral, el rediseño de instituciones y la aplicación de pruebas de confianza en las instituciones de seguridad.

René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que la Cámara tuvo la razón en aprobar en un principio la reforma de la Guardia Nacional, que después fue mejorada por el Senado.

"Ya es hora de tomar la responsabilidad y dejar de echar la culpa al pasado", aseveró.

Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano (MC), recordó que al principio no votaron a favor porque no se cumplía con tratados internacionales y no se garantizaba el respeto a los derechos humanos.

Con el Parlamento Abierto, consideró, hubo la posibilidad de escuchar otras voces.

"El presidente propuso, el Congreso dispuso. Son sanos los equilibrios, no se logró el 100 por ciento de lo que quería el Presidente, se logró el 100 por ciento de lo que querían los mexicanos. Vale el esfuerzo de la Cámara revisora, ese esfuerzo suma voluntades", destacó.

Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo (PT), opinó que con el dictamen de la Guardia, la Cuarta Transformación avanza con consensos.

Para Verónica Juárez, coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el análisis de la minuta en el Senado logró los cambios necesarios para lograr el consenso.