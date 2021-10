Respaldan Coparmex y sociedades a 31 científicos

Ciudad de México— A la ola de reacciones a favor de los 31 científicos y exfuncionarios perseguidos por la FGR se sumó este domingo el respaldo de 14 sociedades científicas y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Por un lado, entidades como la Academia de Ciencias de Morelos, la Asociación de Infectología y Microbiología Clínica y la Sociedad Matemática Mexicana recordaron que tanto el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) A.C. como Conacyt fueron auditados por las secretarías de la Función Pública y de Hacienda, sin que se emitiera observación alguna sobre el origen y manejo de los recursos provenientes del erario.

"Rechazamos el agravio que el Gobierno federal hace a la comunidad académica mexicana, y nos manifestamos preocupados por este daño, que provoca división y una mala percepción de la sociedad acerca del trabajo que realizamos en beneficio de nuestro País", se lee en un posicionamiento difundido este domingo.

En tanto, Coparmex, que ha participado activamente con el FCCyT, consideró que la acusación realizada por la FGR fue demasiado lejos al tipificarla como delincuencia organizada.

"Hacemos un enérgico llamado a que se promueva el Estado de Derecho, comenzando por respetar el debido proceso para que toda acusación esté debidamente motivada y fundamentada; además de que se respeten los

derechos de los acusados y se les permita tener acceso a la totalidad de la información y carpetas de la investigación para defenderse de forma adecuada", se pidió en un comunicado.

"Advertimos que, frente a la urgente necesidad de consolidar nuestras libertades y nuestra democracia, no cabe ningún tipo de revanchismo ideológico en contra de la comunidad científica e intelectual del País", añadió Coparmex, haciendo énfasis en la necesidad de que la FGR actúe con plena autonomía y que acate las determinaciones que el Poder Judicial ya ha emitido al respecto de este caso.

Encabezada por Alejandro Gertz Manero, la FGR ha solicitado en dos ocasiones -y va por una tercera- órdenes de aprehensión contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios, acusando que de 2013 a 2019 el Conacyt fondeó de manera presuntamente ilegal al FCCyT con 244 millones de pesos.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la legalidad de lo anterior, la Fiscalía no ha desistido, lo cual ha desatado una serie de rechazos, incluyendo el de la International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRN), un consorcio internacional de 90 sociedades científicas fundada por tres Premios Nobel.

"El Gobierno debería apoyarse en una comunidad académica que es sólida y tiene amplio reconocimiento nacional e internacional, sin olvidar que es motor indispensable para el avance de la educación, la ciencia y el desarrollo de México", remarcaron en su comunicado las asociaciones científicas, a las que la titular de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, rechazó seguir apoyando financieramente desde el inicio de su gestión.

"Queremos seguir trabajando con el Estado y el Conacyt, a fin de que abonemos más eficazmente en la construcción de un País con mejores niveles de desarrollo, en bien del futuro de México y con profunda convicción de que se debe acabar con la corrupción y la injusticia", concluyeron.