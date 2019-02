Respaldan a Mireles para dirigir Guardia Nacional

Tampico— José Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas en Michoacán, consiguió en Tamaulipas 100 mil firmas para ser nominado como dirigente de la Guardia Nacional, informó ayer Francisco Chavira, excandidato independiente a la Gubernatura.

Chavira acompañó el domingo a Mireles en el evento masivo realizado en el Municipio tamaulipeco de Hidalgo, donde el michoacano fue respaldado por la organización denominada "Columna General Pedro J. Méndez".

El grupo se asume como autodefensa de Tamaulipas, pero ha sido polémico porque se le ha relacionado con cárteles de la droga, lo que hasta el momento no ha sido confirmado aún por las autoridades.

En el acto en Hidalgo, Mireles no sólo recibió apoyo para su candidatura a la Guardia Nacional, sino que también se le eligió en una votación a mano alzada como líder nacional de las autodefensas y expresó su apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, Chavira, promotor de Mireles, precisó que las 100 mil firmas se recabaron en menos de un mes y que serán presentadas ante el Gobierno federal a principios del mes de marzo.

"En cuanto a la actividad política que en Tamaulipas hicimos era esa prácticamente (recolectar firmas)", dijo el ex candidato y hermano de la Secretaria del Trabajo de Tamaulipas, María Estela Chavira.

"En todos lados se obtuvieron", añadió.

"(También), en las ciudades grandes como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Victoria, El Mante".

En entrevista con Reforma, aseguró que esperan la aprobación de la Guardia en el Congreso de la Unión para presentar la documentación que avale la solicitud que impulsaría a Mireles para encabezar la corporación emblemática del Gobierno de López Obrador.

"Estamos hablando que todavía no la aprueba el Senado, será a principios de marzo", dijo Chavira.

"Hay un oficio que se está elaborando también para presentarlo como propuesta y que coordine la Guardia Nacional", agregó.

También, señaló que Mireles ha generado confianza y empatía en los tamaulipecos, razón por lo que fue posible el evento masivo en Hidalgo.

"Acudieron más de 20 mil personas", precisó.

"A caballo iban más de 5 mil personas, desfilaron con tractores, agricultores y bueno, fue una marcha en solidaridad y de apoyo al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador".

El excandidato adelantó que el dirigente michoacano continuará una gira por todo el País para respaldar el Gobierno de AMLO y atender reuniones con activistas y grupos de la sociedad civil.