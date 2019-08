Respalda Morena protesta de mujeres

Los diputados de Morena emitieron hoy un pronunciamiento a favor de las mujeres que marcharon ayer de manera pacífica en contra de la violencia y el acoso.

En las escaleras del Congreso local, la diputada Gabriela Osorio dio lectura al posicionamiento en el que también avalaron la decisión de la Jefa de Gobierno de no ordenar el uso de la fuerza durante la movilización.

"Nos sumamos a la posición de las mujeres que con indignación plenamente justificada, salieron este viernes a tomar de forma pacífica las calles. Fueron la inmensa mayoría", señaló Osorio.

"La violencia es estructural, erradicarla implica no permitir que ni un solo ataque quede sin castigo y esforzarnos por impulsar entre todas y todos una transformación cultural".

Respecto a los hechos de violencia, el grupo mayoritario consideró que estos no restan legitimidad a las manifestantes.

"Los hechos de violencia ocurridos ayer durante la manifestación atribuidos a grupos de infiltrados, buscan deslegitimar la protesta de las mujeres", abundó la diputada en la lectura.

"No lo conseguirán, no podrán dinamitar el esfuerzo que están realizando las mujeres que convocaron a la marcha".

Asimismo, los congresistas rechazaron las agresiones contra comunicadores que cubrieron la manifestación.