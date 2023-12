Resisten pobladores extorsión; mueren 14

Ciudad de México.- Hartos de extorsiones y secuestros, agricultores de la comunidad de Texcapilla, en el Municipio de Texcaltitlán, en el sur del Estado de México, enfrentaron con escopetas, palos y machetes a integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana.

El resultado: 11 presuntos criminales y tres civiles muertos, entre ellos el delegado comunal Noé Olivares Alpízar. Conforme reportes oficiales hay dos personas desaparecidas y cuatro lesionados de bala.

Los extorsionadores solicitaban a cada campesino un peso por cada metro cuadrado de siembra, para permitirles que cosecharan. Los pobladores se negaron a pagar y se desató el enfrentamiento que un testigo grabó en un video viralizado.

Texcaltitlán está a 46 kilómetros de Tejupilco, Municipio de la Tierra Caliente fronterizo con Michoacán y Guerrero, y que visitará este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador con la gobernadora Delfina Gómez.

AMLO estuvo de gira ayer en el Estado de México y mientras ocurrían los hechos de violencia, él estaba en Atlacomulco, a 133 kilómetros del punto de conflicto.

Alrededor de las 12:00 horas de ayer, pobladores dedicados al cultivo de haba y chícharo acudieron a una cita con los delincuentes, en la que tendrían que entregarles dinero, en un campo de futbol cerca de la escuela primaria “Miguel Hidalgo”.

Los agricultores no lograron juntar el dinero y pidieron que se bajara el monto, pero el jefe de plaza Rigoberto “N” y/o Juan Carlos “N”, conocido como “El Payaso”, no aceptó ninguna negociación y amenazó con comenzar a plagiar a pobladores en caso de no obtener el pago.

Los extorsionadores viajaban en dos camionetas rojas y estaban rodeados por agricultores. A distancia, un grupo armado con ropaje de camuflaje y en camionetas verdes que simulaban ser del Ejército, hacía un escudo como parte de la amenaza criminal.

Tras la negativa de agricultores de dar más dinero, integrantes de La Familia dispararon al aire y, lejos de amedrentarse, los pobladores se abalanzaron contra los cabecillas del grupo criminal.

Algunos con azadones otros con palos y varios con escopetas atacaron a los delincuentes.

Acaban con todos

Todos los delincuentes fueron abatidos por las decenas de habitantes enardecidos, a varios les destrozaron el cráneo y quemaron su camionetas. Algunos de los criminales quedaron calcinados.

Tras el enfrentamiento, los pobladores pidieron la intervención de las autoridades federales y estatales, por temor a que el grupo criminal tomara alguna revancha.

El líder de los agricultores, Noé Olivares fue abatido en la refriega.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que implementó un operativo con agentes estatales, en coordinación con la Guardia Nacional y la FGJEM que se estableció horas después de la batalla. En la zona no había vigilancia policial durante la reyerta.

No es la primera vez

En Texcaltitlán han sucedido varios enfrentamientos de narcoviolencia.

El 14 de junio de 2022, 11 delincuentes fueron abatidos al intentar emboscar a agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En el lugar también fue encontrado muerto un mono araña vestido de sicario.

El Alcalde perredista Javier Lujano consideró entonces que el incidente era aislado y descartaba la presencia de crimen organizado en el municipio que gobierna.

“Es un hecho aislado, reitero: son situaciones que opera la Policía estatal y la Guardia Nacional, la Ministerial, el Ejército, donde nosotros como Ayuntamiento no tenemos ningún conocimiento de toda la estrategia”, precisó.

Tras el enfrentamiento de ayer, Lujano no se había pronunciado.

Matan a jefe criminal

El jefe de la acción criminal y quien resultó muerto en la refriega era originario de Morelos, y lo identificaban como “El Comandante Payaso”. De 40 años de edad, era conocido como Rigoberto “N” y/o Juan Carlos “N”. Tenía domicilios en Tlatlaya y Texcaltitlán, y operaba también extorsiones en Arcelia, Guerrero.

Autoridades mexiquenses lo tenían identificado como el responsable de la colocación de mantas en Tejupilco, con mensajes intimidatorios contra mandos de la Policía estatal. Las amenazas aparecieron firmadas por los comandantes “Jabón”, “Fierro”, “Mala”, “Arcelia”, “Verde” y “Payaso”.

También lo relacionaron con el homicidio de dos hombres en Tenancingo, en noviembre de 2021.