Resiente Ciudad Juárez consumo de fentanilo

Ciudad de México.- La crisis del consumo de fentanilo la resiente el municipio fronterizo de Ciudad Juárez todos los días.

"Es ya una realidad que se está consumiendo y todos los días estamos decomisando, buscando y arrestando gente por posesión de fentanilo", reconoció el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

PUBLICIDAD

Entrevistado en la Ciudad de México, donde participó en una asamblea de la Asociación de Autoridades Locales de México, el funcionario morenista refirió que hay días en que se decomisan cantidades estratosféricas de fentanilo, opioide que trae en jaque la relación bilateral México-Estados Unidos.

"Esa es una batalla que damos todos los días en Ciudad Juárez, pero debo decirlo, creo que es una batalla que se da en todos los municipios, sobre todo en los fronterizos: todos los días, estamos decomisando, buscando y arrestando gente por posesión de fentanilo, algunos que lo quieren vender dentro de la ciudad o quienes lo quieren cruzar a Estados Unidos", señaló.

"Claro que me quita el sueño: es un problema que arrebata vidas. La Secretaría de Seguridad Pública municipal, todos los días, y cuando digo todos los días, es todos los días, está decomisando y está enfrentando ese tema.

"Ya es un cáncer que estamos viviendo en México y en Estados Unidos. Nosotros decomisamos en Juárez, pero sí hay quien lo vende, tristemente, para nuestra gente de Juárez; aunque también hay quien lo cruza (a EU)".

Sensible a la crisis derivada del fentanilo, Cruz Pérez Cuéllar explica que "todos los días, en patrullaje normal, en las revisiones, cuando de repente hay alguna actividad sospechosa, hay un decomiso permanente del opioide".

"Es ya una realidad que se está consumiendo, pero el problema del fentanilo no es la venta por sí misma: una es la pastilla que se vende --m 30--, una copia de la sustancia médica, pero es una mala copia, porque no está hecha por una farmacéutica, y puede ser más peligrosa, porque quienes lo hacen no son químicos, son criminales. Y lo que se le pone a otras sustancias, para que sean más adictivas, y si hay una equivocación en la cantidad, puede estar matando a la gente...".