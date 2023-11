Resbala Xóchitl con Alito: lo tacha de mal priista

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez metió a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, entre los priistas con los que nunca trabajaría y que son una "bola de oportunistas", como Manuel Bartlett y Omar Fayad.

Sentada junto a la secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano, y el dirigente estatal, Rubén Antonio Zuart, así como otros priistas locales que la acompañan en su gira en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la aspirante presidencial no se dio cuenta de lo que dijo.

"Hay muy malos priistas con los que yo no trabajaría como Bartlett, o como Alito, o como ahora el ex Gobernador de Hidalgo, Fayad, que de ahí se habla de una estafa siniestra de 2 mil millones de pesos en Hidalgo y a ¿poco el Gobernador no sabía nada?, pero como lo premian con una Embajada pues ya traicionó al Estado, sus principios", manifestó Gálvez al responder una pregunta sobre cómo se hizo una alianza entre tres partidos tan diferentes.

"Entonces, son una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro", agregó la responsable del Frente Amplio por México.

Gálvez siguió con su respuesta, al asegurar que estaba muy contenta con la alianza del PAN, PRI y PRD.

"Lo que nos está uniendo es un proyecto, un proyecto para sacar adelante al País, eso es lo que nos tiene juntos y, en ese sentido, yo creo que lo que nos une es mucho más lo que nos divide", mencionó.

La aspirante continuó hablando, mientras entre los priistas se generaban comentarios. El dirigente del PRI dio un mensaje a Viggiano, y otras personas le hablaban al oído a la secretaria genera del tricolor.

Xóchitl Gálvez agregó en sus respuestas que en Chiapas se ha usado a la gente para definir la Gubernatura de ese Estado por parte de Morena y que el Presidente es el que decide las candidaturas.

Indicó que en el Frente quieren un País con un Gobierno de coalición, donde las decisiones no las tome una sola mujer, sino muchos hombres y muchas mujeres.

Hasta ese momento, la senadora del PAN se dio cuenta de lo que dijo, al recibir anotaciones y colocarse anteojos para leerlos, por lo que su rostro se tornó serio.

Luego recibió otra pregunta, a la que apenas le puso atención y se la tuvieron que repetir sobre la ventaja que le lleva Morena en las encuestas.

"No vamos a perder las elecciones, seguramente ahorita se ve muy complicado desde el punto de vista de que Claudia Sheinbaum lleva 5 años en campaña, yo apenas llevo 4 meses y de alguna manera lo que quiera decirles que esto apenas empieza, voy a empezar a recorrer el Estado.

"Y aquí quiero aclarar, porque ha habido malos entendidos, créanme que tengo un enorme respeto por el presidente del PRI. Estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno hemos coincidido en sacar adelante al País y hoy me siento muy acompañada del PRI de Chiapas, de un PRI que va a trabajar duro y que le vamos a dar la vuelta a este tema", dijo para corregir.

Siguieron un par de preguntas más, pero Gálvez ya se notaba más seria y seguía recibiendo tarjetas de sus colaboradores. Viggiano le habló también al oído varios segundos.

Apuntó que aún faltan siete meses para las elecciones presidenciales e insistió en que se revertirá la ventaja que tiene Morena.

"Ayer estuvimos en el PRI con Alejandro Moreno y vamos a hacer toda una estrategia de llevar un trabajo de campo y eso nos va a llegar al triunfo", expresó.

"Aprovecho, aparentemente hay una confusión, quisiera aclararla. Yo voy a trabajar de la mano con el PRI, voy a trabajar de la mano con el PAN, voy a trabajar de la mano con el PRD. Estoy convencida que esta alianza es importante, me siento me siento muy, muy, muy orgullosa, que no quede duda", dijo al aclarar su garganta.

También pidió a los llamados "xochilovers" no sentir vergüenza de trabajar con los partidos políticos.

"Lo saben los 'xochilovers', somos ciudadanos, pero tenemos que caminar de la mano de los partidos políticos y con esta alianza, con los partidos políticos vamos a salir adelante", afirmó.

Gálvez trató de cambiar el tema hacia la urgencia en Guerrero, al criticar las acciones del Gobierno.

La aspirante aún tiene tres actividades en la entidad y con la estructura priista.