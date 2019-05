Resalta STPS avance de Jóvenes Construyendo el Futuro

En cuatro meses el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro registra más del 50% del avance de su meta para este año, aseguró Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Al acudir al Foro Jóvenes Líderes CDMX, organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Consejo Coordinador Empresarial, la titular de la STPS resaltó que el programa ha logrado incorporar a 534 mil aprendices, a quienes se les atiende de manera directa a través de la plataforma que la dependencia habilitó para dar seguimiento a la política pública.

“Estamos al 54% de la meta de este año, que es llegar a un millón de jóvenes para que puedan encontrar una posibilidad de desarrollo cerca de donde viven. El reto es llegar a 2.3 millones de personas entre 18 y 29 años de edad”, subrayó.

Alcalde Luján comentó que es a través de la formación de la juventud del país y del impulso de su talento como México puede salir adelante, por lo que Jóvenes Construyendo el Futuro brinda una posibilidad de desarrollo a este sector de la población.

“Durante muchos años ha habido obstáculos, muchas barreras que no ha permitido que jóvenes que tienen sueños e ilusiones los puedan realizar porque no ha habido alternativas suficientes y no es que no quisieran salir adelante, trabajar o seguir estudiando; pero hoy se las estamos brindando”.

Exhortó a los jóvenes a informar a la STPS mediante las diferentes plataformas del programa, sobre la capacitación que están recibiendo para poder exprimir al máximo la posibilidad que están encontrando en los centros de trabajo y a no dejarse sorprender por ningún intermediario, organización política o de la sociedad civil para tener acceso a este beneficio.

Aseguró que se está demostrando cómo la generación de jóvenes es realmente la que tiene la posibilidad de sacar adelante al país, aprovechando el bono demográfico de México, en donde el 26% de la población tiene entre 18 y 29 años de edad.

LA funcionaria federal refirió ante decenas de jóvenes reunidos en el auditorio del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, que además de impulsar el talento de los becarios, las empresas se están beneficiando de su fuerza y energía, lo que hará crecer la economía de México.

Al conversar con los becarios incorporados al programa, la secretaria del Trabajo y Previsión Social resaltó que a cuatro meses que arrancó Jóvenes Construyendo el Futuro son más de 100 mil las empresas que se han sumado y a diario se inscriben más de 10 mil aprendices.