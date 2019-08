Repunta en el país cifra de mujeres golpeadas

Ciudad de México— Aun con la elevada cifra negra, cada día 188 mujeres denuncian haber sido víctimas de lesiones dolosas en México.

Cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que entre enero y julio se registraron 39 mil 943 víctimas de ese delito.

Al igual que los feminicidios y los homicidios dolosos de mujeres, también repuntó 9 por ciento, ya que en el mismo periodo de 2018 sumaron 36 mil 379 víctimas, para un promedio diario de 171.

Las lesiones pueden ser heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras y cualquier otro daño que deje huella en el cuerpo.

En cada entidad se aplican penas distintas a este delito. Por ejemplo, en la Ciudad de México se castiga de 2 a 5 años de prisión cuando el perpetrador deja cicatriz "permanentemente notable" en la cara.

O bien, de 3 a 8 años de cárcel si producen la pérdida de cualquier función orgánica, de un miembro, o se ponga en peligro la vida la víctima.

En Nuevo León, al que cause lesiones que pongan en peligro la vida de un ser humano, se le imponen de 3 a 7 años de prisión.

De acuerdo con cifras del INEGI, 90.6 por ciento de las mujeres que sufren violencia física o sexual no presenta denuncia por factores como miedo, vergüenza, escasa sanción y desconfianza.

El Estado de México encabeza la lista nacional por número de mujeres víctimas de lesiones dolosas, con 10 mil 887 en los primeros siete meses del año.

Cifras del secretariado ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que la entidad mexiquense además concentró el 27 por ciento de las víctimas que hubo en todo el país.

En segundo lugar, estuvo Guanajuato, con 3 mil 992, seguido de Jalisco, con 2 mil 566; Michoacán, con 2 mil 69; Querétaro, con mil 997; Baja California, con mil 860; y Puebla, con mil 460.

Los estados con menos víctimas fueron Campeche, con 30; Tlaxcala, con 44; Yucatán, con 45; Nayarit, con 68; y Sonora, con 144.

Aguascalientes aparece con cero víctimas, sin embargo, se debe a que su Fiscalía no registra el sexo de las víctimas de lesiones dolosas y sólo las inscribe en la categoría "no identificado".

La tasa nacional de víctimas es de 61.9 por cada 100 mil mujeres; 12 entidades están por arriba de ese promedio.

Los estados con las tasas más altas son Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Baja California y Baja California Sur; las tasas más bajas las tienen Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Chiapas y Sonora.