Reprueba AMLO censura en redes sociales

Tomada de internet

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la censura en redes sociales, pues esto atenta contra las libertades.

Ayer, tras el asalto al Capitolio, Twitter censuró al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, argumentando que sus publicaciones incumplían las reglas de la red social, lo cual prohibía a los usuarios dar me gusta, retuit, comentar o difundir.

"Este es un tema importante porque aquí nos han querido censurar, bueno hemos padecido de censura siempre, celebramos la nueva etapa, el ingreso a lo social y lo político de la redes, el que ustedes puedan libremente manifestarse y expresarse.

"Pero, imagínense que Twitter, como empresa, decida: usted no, porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña. Va en contra de las buenas costumbres, del bando de policía y buen Gobierno", expresó.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal reflexionó que las redes sociales fueron creadas para expresarse libremente y que la censura en ellas conllevaría a solamente consultar los medios tradicionales que están "sometidos al poder".

"Vamos a ver eso, porque si se censura en la redes sociales, ¿qué va a quedar? Los medios de comunicación convencionales, históricamente, se han sometido al poder con honrosas excepciones.

"Entonces, la libertad se expresa por entero en las redes sociales, es lo nuevo; si ahí empieza a ver censura pues es motivo de preocupación. Yo llamo a la atención sobre este tema porque si no aquí, pues nada más sería el REFORMA, El Universal, y las televisoras, y las estaciones de radio, y los comentaristas. Y allá afuera pues lo que diga el Washington Post, y lo que diga el New York Times y lo que digan las grandes cadenas de televisión. ¿Y la gente?", cuestionó.

A raíz de esto, López Obrador agregó que no le gustó entonces que Twitter haya censurado a Donald Trump.

"Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto. No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook, no estoy de acuerdo con eso.

"No acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad, cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir si nosotros estamos por las libertades. Eso lo digo porque existen las redes sociales y una de las cosas más importantes de los últimos tiempos fue precisamente el que al surgir las redes sociales se garantizaron las libertades, la gente pudo comunicarse abiertamente sin censura", finalizó.