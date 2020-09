Reprochan en Congreso a AMLO por Covid y violencia

Ciudad de México— En la apertura del periodo de sesiones del Congreso, donde se entregó el Segundo Informe, legisladores de Oposición reprocharon al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el manejo de la crisis derivada de la pandemia y el aumento de la violencia.

En la ronda de posicionamientos, los políticos llamaron al Primer Mandatario a corregir el rumbo.

Por el PRD, Antonio García Conejo, acusó que ante la caída del PIB y el desempleo, las estrategias no han sido las adecuadas.

El próximo año, advirtió, no será mejor, como lo ha reconocido el propio Secretario de Hacienda.

"Nuestro país está sumido en una crisis y desafortunadamente las estrategias del Gobierno federal no se han adaptado a la nueva realidad".

"El Gobierno federal se ha mostrado ineficiente", dijo en la tribuna.

Criticó que esta administración considera que los programas sociales, las obras de infraestructura y el T-MEC serán suficientes para atender la crisis.

Dijo al Presidente que México no ha tenido al mejor Gobierno en el peor momento, dado que ha sido lento y omiso.

Atienda la crítica, abrace el diálogo, es tiempo de fortalecer lo que funciona y de quitar del camino lo que nos detiene, le pidió García Conejo.En su turno, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que es inhumano ocultar la verdad respecto a la pandemia y dejar de apoyar a las víctimas que sigue dejando esta crisis sanitaria.

"Lo que es inmoral e inhumano es ocultar la verdad, repetir que la pandemia está domada o que México está saliendo de la crisis, es una atrocidad que tiene consecuencias", señaló.

"El autoengaño no es el camino para construir las soluciones de fondo que requiere el País".

El emecista indicó que pedir cuentas al Gobierno no es traición, sino un acto de lealtad a quienes votaron legítimamente por un cambio, ya que, como el propio Presidente dijo, no tiene derecho a fallar.

"Por eso no aceptamos bajo ninguna circunstancia que la respuesta sea que la culpa es de los adversarios reales o imaginarios, según lo amerite la ocasión".

"México no puede volver a ser el país de un solo hombre, pero tampoco puede convertirse en el país de una sola respuesta", lanzó.

En voz de los legisladores sin partido, la diputada Ana Lucía Riojas demandó al Presidente López Obrador atender las dos epidemias que padece México: violencia y Covid-19.

Del PRI, María Alemán le pidió al Presidente poner un alto a la polarización.

"Señor Presidente, bandera blanca", expresó mientras mostraba un trozo de tela blanca en donde se leía "Unidos estaremos mejor".

"Ya basta de dividir a la sociedad entre ricos y pobres, entre izquierda y derecha, entre buenos y malos. Conservadores y liberales. México es de todas y de todos".

Sobre la política social de AMLO, la priista indicó que las transferencias directas son necesarias y por eso el PRI apoya iniciativas como el ingreso mínimo vital, pero advirtió que no se trata de quitarles a unos para darles a otros, sino de producir lo suficiente para que alcance para todos y todas.

"Su gobierno no tiene nada para la gran clase media mexicana. La pandemia ha dejado al desnudo esta realidad. Usted mismo se ha negado a apoyar a las empresas bajo el argumento de que ellas pueden solas", aseveró.

Dijo que las mujeres también están decepcionadas porque continúan enfrentándose a la desigualdad y el Presidente ha sido incapaz de reconocer esta realidad.

Por el PAN, la senadora María Guadalupe Saldaña reclamó que el Gobierno de López Obrador ofrece dos años de decepción.

"Hace dos años, la llegada de un nuevo gobierno despertó, con justa razón, la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor. Esa transformación se ha convertido en retroceso. Hoy, la sociedad padece la decepción generalizada. Padecemos la peor crisis inducida en un siglo: tal es el corte de caja de los decepcionantes dos años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador", aseguró en tribuna.

Acusó que el sistema de salud en México está en estado de coma.

"El coronavirus no vino a hundirnos en la tragedia: la evidenció. La aceleró. La amplió. Pero no la originó. La tragedia venía de antes. Morena no sabe, no quiere o no puede gobernar a México", recriminó.

Sobre la epidemia, advirtió que hay una responsabilidad histórica, moral y legal por parte del Presidente de la República por no haber atendido las recomendaciones de organismos internacionales.

Y en materia de seguridad, agregó, se optó por predicar en lugar de la aplicación de la ley.

"Así nos fue. Ni los regaños a los delincuentes ni las clases de moral funcionaron. A los criminales no se les catequiza: se les enfrenta", manifestó.

En tanto, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, resaltó como logros la actuación del Gobierno frente a la pandemia.

Afirmó que se pudo enfrentar la contingencia por las ayudas sociales del Gobierno.

"Sin programas de bienestar implementados por la coalición Juntos Haremos Historia, el país estaría enfrentando una verdadera crisis humanitaria.

"En este segundo año los mexicanos más pobres han podido sobrevivir al confinamiento y enfermedades gracias a que con los apoyos se compraron alimentos y medicinas. Fue la principal arma contra el Covid-19", sostuvo el líder de uno de los partidos aliados a Morena.