Reprochan docentes incertidumbre sobre reparto de libros

Ciudad de México.- A menos de una semana del inicio del ciclo escolar, docentes de diferentes entidades manifestaron incertidumbre sobre el reparto de libros, su distribución tardía y diferenciada, su uso, y si tendrán que regresarlos.

El ciclo escolar 2023-2024 arrancará el próximo 28 de agosto, pero docentes de varias entidades no tienen claridad sobre varios aspectos de los libros de texto que han sido polémicos por sus contenidos, procesos legales en curso, y errores conceptuales, matemáticos y pedagógicos, por lo que están buscando alternativas.

En conferencia, convocada por la organización Alianza de Maestros, con sedes o delegaciones en 14 entidades, la profesora de educación básica, Ana Bayona indicó que en Durango la distribución ha sido limitada.

"La sorpresa de los docentes es que la entrega para revisión y obviamente para organizar el ciclo escolar, es que al hacer la entrega de libros porque pues con qué van a planear ¿no?, se ha estado haciendo una distribución sumamente limitada y no sé bajo qué criterios, realmente se están distribuyendo los libros en estos espacios de análisis, en los Consejos Técnicos Escolares de las escuelas", expuso.

"No se han entregado los libros completos para su revisión para su análisis, pero algo que llama mucho la atención fue la entrega de los libros con un documento donde hay el compromiso de regresarlos, o sea, los libros no se están entregando para consumo, ni para llevar a casa, si no es para la revisión en este momento de lo que se está solicitando y hasta ahí llega el contacto con el libro de texto".

Carlos Aguirre, director general de la Alianza de Maestros, mencionó que en el gremio persiste la incertidumbre sobre recursos legales interpuestos por organizaciones con respecto a libros de texto, y específicamente se refirió a la decisión de la Jueza Yadira Medina Alcántara, del Juzgado Tercero en materia Administrativa, que exhibió que la Secretaría de Educación Pública (SEP) imprimió los ejemplares sin programas de estudio, con lo que consideró, se violó reiteradamente la ley.

Ante ello, informó que la asociación tomó la iniciativa de elaborar guías para los seis grados de primaria y los tres de secundaria como material auxiliar, de apoyo u orientación para docentes y padres de familia del País, para que los alumnos tengan los aprendizajes esperados según grados, en materias como matemáticas, español, formación cívica y ética, y educación física o motriz.

El maestro Hugo Díaz Jiménez manifestó su preocupación por los planes de estudio, al señalar la reducción de conceptos en materias duras, el relego de las áreas tecnológicas, falta de claridad en los aprendizajes esperados y en que a días de la vuelta a las aulas, no se les hayan entregado los libros a todos maestros.

La Alianza de Maestros tiene delegaciones en Baja California (Mexicali y Tijuana), Jalisco, Ciudad de México, Durango, Morelos, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Quintana Roo y Querétaro.

La entrega de las guías será por vía digital como correos, WhatsApp y con ayuda de organizaciones aliadas con el fin de que llegue a otras entidades.

Esta acción se añade a otras iniciativas de las autoridades estatales por elaborar y distribuir materiales complementarios para evitar el rezago escolar y la pérdida de clases, ante los recursos legales, rechazo de padres de familia por los libros de texto gratuitos y el freno de Gobiernos por su entrega.