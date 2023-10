Reprochan a AMLO: no hubo prevención ni reacción en Guerrero

Chilpancingo.- Los diputados Juan Carlos Romero Hicks, Ivonne Ortega y Rubén Moreira, ex gobernadores de sus estados, advirtieron que el Gobierno federal ha desdeñado al Sistema Nacional de Protección Civil al atender la emergencia en Guerrero por el huracán "Otis".

Manifestaron que se están centralizando las decisiones en el Gobierno federal y no se ha dejado actuar a los otros niveles de Gobierno, como correspondía.

El panista Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato, y el priista Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, coincidieron en que es notable la ausencia de los Gobiernos estatal y de municipal, y que no hay coordinación con organizaciones de la sociedad civil ni se ordena la participación de los ciudadanos.

Mientras que la diputada de MC Ivonne Ortega, ex mandataria de Yucatán, criticó que no haya habido evacuación de personas en riesgo, aun con el poco tiempo que se contó para actuar.

Romero Hicks consideró que desde la desaparición del Fonden se debilitó al Sistema Nacional de Protección Civil y que, por ello, cuando se dieron las primeras alertas sobre la transformación de "Otis" en huracán categoría 5 no hubo la reacción adecuada.

"No están actuando conforme al Sistema Nacional de Protección Civil y eso tiene que ver con que no hubo acciones de prevención ni reacción inmediata ni se ve la coordinación de los tres niveles de Gobierno, el municipal, el estatal y el federal, y la sociedad civil.

"Y también tiene que haber dinero disponible de inmediato, pero hace tres años destruyeron el Fonden. Ahora estamos ante la improvisación y la ineptitud, con una gran dosis de soberbia, queriendo centralizar todo, igual que pasó con las vacunas", advirtió.

Es urgente que funcione plenamente el Sistema Nacional de Protección Civil, opinó.

Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, afirmó que a lo largo del sexenio hubo un debilitamiento del SNPC y que cuando más se necesitó, no funcionó.

No se sabe, dijo, si fue convocado el Consejo Nacional cuando se dieron las primeras alertas de la fuerza del ciclón.

"No se sabe si convocaron al Sistema Nacional de Protección Civil, si funciona o se instaló, si así fue, pasó desapercibido y por eso no se sabe qué hizo la gobernadora", comentó.

"Si se instaló el Comité de Emergencia no se ha comunicado y, si se hizo, cabe la pregunta ¿por qué no se atendió la alerta del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos? Hubo alertas de que había cazahuracanes y que se avecinaba un fenómeno extraño, rápido, sobre la tormenta a huracán. ¿En qué momento se reunió el Comité de Emergencia del Estado?", cuestionó.

Resaltó que tiene que haber una minuta de las decisiones que se tomaron porque hay responsabilidades futuras.

Moreira agregó que estarán a revisión las horas en que se hicieron las alertas a la población en un periodo de 11 horas, cuando se fue confirmando la transformación del huracán, y cómo se hizo, porque recurrir a las redes sociales no es suficiente para informar a la población.

"A partir de lo sucedido en Guerrero se tiene que reflexionar cómo está funcionando el Sistema Nacional de Protección Civil, si en realidad funciona, más bien está olvidado", planteó.

"Hay que ver qué pasó con el Gobierno estatal, ¿dónde están los atlas de riesgo, los planes de emergencia? ¿Se ha reunido su Sistema Estatal de Protección Civil?", planteó.

El tema presupuestal es otro factor, anotó, porque antes había un fondo que permitía la disponibilidad inmediata y financiar los gastos de reconstrucción.

Añadió que otro pendiente que queda a partir del desastre en Acapulco son las reglas de construcción porque se advierten grandes edificios cuyas paredes se destruyeron.

Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, también opinó que tras el paso del huracán "Otis" en Guerrero es evidente la ausencia de acciones concretas por parte de las autoridades, tanto de prevención como de atención coordinada y ordenada a quienes resultaron con afectaciones.

Condenó que no haya habido la evacuación de personas antes del huracán y lamentó la situación que se vive en el puerto, no sólo en la zona turística, sino especialmente en las colonias populares.

"Desde afuera vemos falta de organización para atender la contingencia y para hacer llegar apoyo a las personas afectadas", indicó.

"El liderazgo en situación de emergencia no es aparecer en las fotos o en los medios, sino conducir efectivamente la ayuda y las tareas de recuperación".

Mencionó que la gente de forma natural se desespera ante la escasez de productos básicos, la falta de insumos y de formas de adquirir lo más elemental.

"Sabemos que una emergencia por definición conlleva etapas difíciles en cuanto a la atención, pero aquí lo que vemos es una total ausencia de previsión y de organización una vez pasado el huracán, que son los momentos cruciales", remarcó.

"Las imágenes del presidente intentando llegar a Acapulco en una serie de vehículos que se fueron quedando en el camino no son el mejor mensaje para las personas que lo han perdido todo y que esperan atención urgente",