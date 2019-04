Reprocha PAN a AMLO trimestre violento

Ciudad de México— La bancada del PAN en la Cámara de Diputados denunció que el primer trimestre del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el más violento de los últimos tres sexenios.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los panistas en San Lázaro, aseguró que, de acuerdo con los datos de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre de 2018 y febrero de este año, se han incrementado los homicidios dolosos.

El diputado detalló que las cifras del Gobierno actual superaron en un 48 por ciento a las registradas en el mismo periodo del priista Enrique Peña Nieto, en 150 por ciento al del panista Felipe Calderón, y en un 73 por ciento al de Vicente Fox.

"Los homicidios dolosos de diciembre a febrero se han disparado alarmantemente", dijo.

"Se debe reconocer al más alto nivel que los ciudadanos votaron por un cambio, pero pasan los meses y éste no se ve ni se siente".

Romero Hicks reconoció que existe un proceso de adaptación de los funcionarios con sus nuevas responsabilidades y que en muchas comunidades, la delincuencia no ofrece tregua.

Sin embargo, consideró que los más de 13 mil muertos registrados en estos tres meses, reflejan la urgencia de poner en marcha acciones concretas.

"Urgimos al presidente y a los funcionarios responsables de la seguridad pública a actuar ya porque no hay peor estrategia que la de tardar más en la planeación que en su operación", señaló.

"Tiene que existir una coordinación de las fuerzas federales con las autoridades estatales y municipales. Salgan a las calles, hagan valer el estado de derecho y envíen un claro mensaje a la delincuencia: con los ciudadanos ya no más".

El legislador también reprochó que el Presidente no haya cumplido con su promesa de campaña de ofrecer un reporte diario sobre la situación que vive el País en materia de seguridad, ya que solamente ha ofrecido detalles sobre el tema en una ocasión.

"Queremos saber, sin retórica, directamente y con datos válidos, cómo se ofrecerá seguridad al empleado que quiere regresar a casa seguro después de una jornada de trabajo, al empresario que invierte y no tiene por que pagar derecho de piso para mantener su negocio", cuestionó.