Reprocha López Obrador a jueces que liberan a delincuentes

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que jueces dejen libres a delincuentes a pocos días de haber sido detenidos.

Ante ello, dijo, abordará la problemática con Ministros y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con la Fiscalía General.

"Hoy tratamos los que sucede en algunos juzgados del Poder Judicial. Se detienen a presuntos delincuentes y tardan tres días, cinco días y quedan libres. El argumento o la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso y que esto da pie para que un juez deje en libertad a un presunto delincuente, que sale hasta riéndose, hasta festejando, burlándose de la autoridad", criticó.

"Este asunto lo vamos a tratar, transparentándolo. Vamos a hablar con Ministros de la Corte, con el presidente de la Corte de manera muy respetuosa en estos casos, vamos a dar seguimiento y lo vamos a dar a conocer para que los ciudadanos sepan del comportamiento de los servidores públicos. De esta manera vamos limpiando, si no todo queda en el anonimato".

Desde Palacio Nacional, el Mandatario reiteró que se luchará contra la corrupción y los jueces "a modo".

"Jueces a modo, jueces al servicio de la delincuencia, eso no, porque si nos callamos, nos convertimos en cómplices", sostuvo.