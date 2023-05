Reprocha Creel propuesta de votar en urnas a Ministros

Ciudad Juárez.- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, calificó como un disparate la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos mediante voto universal.

En conferencia, el panista dijo que si bien no se puede descartar la necesidad de una reforma al Poder Judicial, ya que todo es perfectible y nada puede quedarse estático, una modificación como la que plantea el mandatario federal sería un absurdo.

PUBLICIDAD

Indicó que cuando alguien es electo en el foro público, quienes tienen el poder de hacer un despliegue territorial son los partidos políticos, de ahí que una propuesta así terminaría partidizando la elección de los ministros.

Creel puso como ejemplo las consultas para la revocación de mandato y la de ex presidentes, las cuales, desde su punto de vista, se partidizaron.

"¿Cuál sería la plataforma de campaña de estos candidatos? ¿Quién los financiaría? ¿Quién pagaría una elección? Una elección que vale alrededor de cinco o seis mil millones de pesos, si es una elección con todas las urnas en todo el país. ¿Esto quiere López Obrador?", cuestionó.

El panista también le respondió al presidente, quien ayer se refirió a él. Le dijo que el pueblo no es su pueblo y que la oposición también es parte de éste, le guste o no.

"El pueblo, además, no es su pueblo, somos parte del pueblo, quiéralo o no, Y si nos vamos a los números: en la intermedia la oposición obtuvo 23 millones de votos contra 21 de la coalición de Morena, Entonces, ¿de qué pueblo habla?, ¿o habla de todos?, ¿o habla de su fracción? Y si va a ser faccioso, un jefe de Estado, es algo oprobioso", afirmó.

Ayer, durante su conferencia mañanera, el presidente dijo a la oposición "no es conmigo, es con el pueblo", luego de referirse a la defensa de Creel al Alcalde Santiago Taboada.

Creel celebró la anulación de las reformas a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, ya que al no conocer lo que estaban discutiendo, los legisladores no pudieron ejercer su libertad de voto.

Sobre el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien llamó a una protesta en la SCJN, dijo que la convocatoria "son puros fuegos de artificio".

"Habemos muchos más que estamos dispuestos a defender a la Suprema Corte de Justicia en todos los términos, como ya lo hicimos cuando llevamos a cabo nuestra presencia en el Zócalo y también con las acciones de inconstitucionalidad y la defensa que hemos dado en las tribunas y con nuestras votaciones en contra", afirmó.

El legislador también le dio la bienvenida al ex Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como aspirante presidencial y aseguró que su partido está unido.

"Le doy la más cordial bienvenida al ex Gobernador Cabeza de Vaca, como se la doy al resto de quienes estamos formando un equipo. Nosotros somos un equipo unido, no dividido, no hay golpes debajo de la mesa y que gane el o la mejor. Somos democráticos", reiteró.