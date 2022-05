Reprocha AMLO tardanza de EU en plan migratorio

Ciudad de México.- Ante un mayor flujo de migrantes que cruzan el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la tardanza de Estados Unidos para tomar acciones con el plan migratorio.

En conferencia matutina, el mandatario aseguró que se está trabajando de manera coordinada con Estados Unidos para proteger a las personas que buscan una mejor calidad de vida en otra nación y advirtió que cruzar México es algo muy peligroso por lo que urge implementar medidas.

"Tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio o paradójico, para proteger a los migrantes. No conviene la travesía por el país, es muy riesgosa y tenemos que cuidarlos. Los casos más lamentables de crímenes a migrantes los hemos registrado en la frontera norte", comentó.

Aunque dijo que se reforzará la seguridad en la frontera sur, esto también debe ocurrir en la norte, e insistió en que si hubiesen mejores condiciones en Centroamérica entonces las personas no tendrían la necesidad de migrar.

"No me voy a cansar de insistir, en atender las causas, la gente no abandona a su familia por gusto, lo hace por necesidad, tenemos probado que si hay oportunidades de trabajo en Centroamérica se disminuye, se reduce mucho el flujo migratorio.

"No es solo con medidas coercitivas como se va resolver el problema, tenemos el compromiso con Estados Unidos de ayudar, al mismo tiempo que les estamos pidiendo que se apuren", expresó López Obrador.

El titular del Ejecutivo criticó el actuar del Congreso estadounidense, pues han entregado grandes cantidades de recursos a Ucrania, pero a los países de América no.

"¿Cómo el Capitolio resuelve en unos días mandar 30 mil millones de dólares para la defensa de Ucrania y llevamos 4 años sin que autoricen 4 mil millones de dólares para Centroamérica? Con todo respeto".

"Entonces eso es lo que queremos que se entienda, y eso es lo que nos conviene, eso están pidiendo los presidentes de Centroamérica, que haya desarrollo, la paz es fruto de la justicia y que la migración sea opcional, no por violencia", estimó el tabasqueño.

El presidente aprovechó para reiterar que con el programa Sembrando Vida se pueden lograr los objetivos que planteó y con una inversión modesta.