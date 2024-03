Representa Vox pensamiento de derecha en México: Sheinbaum

Saltillo, México.- El apoyo de la diputada española Cayetana Álvarez a la coalición del PRI, PAN y PRD representa lo que estos partidos piensan, pero no pueden decir, afirmó Claudia Sheinbaum.

La candidata presidencial por la alianza de Morena, PT y Verde dijo que el Movimiento de la 4T tiene gran importancia en el mundo, por lo cual es preocupación de la derecha mexicana y la derecha de otros países.

"(En la Alianza PRI, PAN y PRD), ellos tienen un pensamiento conservador, pero no pueden abrirlo públicamente en México, es como decir, 'estamos de acuerdo con los programas sociales, con la pensión universal', es falso, no están de acuerdo, tanto que el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados de la pensión universal a los adultos mayores", dijo.

"El problema es que no pueden decir abiertamente que están en contra porque menos gente todavía votaría por ellos, entonces tienen que ponerse un disfraz que les permita presentarse de una manera distinta".

Dijo que, luego del apoyo de la diputada española, exvocera de la derecha española, el frente opositor se deslindó de ese apoyo.

"Ya ayer dijeron que no, que no iban a aceptar ese apoyo, pero en realidad ellos no pueden decir quiénes son realmente", dijo Sheinbaum.

Enfatizó el movimiento de la "cuarta transformación" está bajo la mirada de las derechas del mundo y la visita de la legisladora española es muestra de ello.

"Pero está bien que se abra y que se diga y que se vea realmente quiénes son en el fondo y qué es lo que representan".

De gira por Coahuila, Claudia Sheinbaum sostendrá un mitin en Ramos Arizpe, una reunión privada en Monclova con trabajadores de Altos Hornos de México, empresa que tiene un año cerrada, y posteriormente un mitin en San Pedro, en la Región Laguna.

A su llegada a Saltillo, dijo que, como candidata presidencial, se compromete a trabajar en la Carretera 57, a ampliar a cuatro carriles los tramos pendientes, a concluir el proyecto Agua Saludable para La Laguna, y a impulsar otros proyectos de agua potable en otras zonas del Estado.