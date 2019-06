Represalia contra EU por arancel no sería igual: SE

Washington— Una eventual represalia de México en caso de que Estados Unidos aplique a partir del 10 de junio un arancel de 5 por ciento a las importaciones mexicanas no necesariamente sería de un carácter idéntico, aseguró hoy la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

Luego de que el presidente Donald Trump amenazará con aplicar este arancel progresivo a México que pudiera llegar hasta 25 por ciento en octubre, Márquez aseguró que la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador analiza las alternativas de cómo contestar.

"En el tema de la represalia bien ha dicho el presidente López Obrador que hay varios caminos a seguir. Los primeros serían recurrir a los organismos multilaterales. Sabemos que eso tiene un ritmo... muy probablemente menos efectivo. Y está el asunto de la represalia y el carrousel", dijo Márquez a pregunta directa en conferencia en esta capital sobre si sería en el mismo nivel de 5 por ciento.

"No podría yo decir que van a ser iguales (las represalias) sino justamente tendremos que hacer un planteamiento estratégico para tomar en cuenta los muchos aspectos de esta relación comercial", añadió la funcionaria mexicana haciendo votos para que la diplomacia resuelva el diferendo.

De acuerdo con los cálculos más recientes de la Cámara de Comercio estadounidense, un arancel de 5 por ciento a las importaciones mexicanas a EU significaría un costo de hasta 17 mil 500 millones de dólares al año si se toma el valor total registrado durante el año calendario de ese país.

"Nosotros no queremos usar los aranceles para dañar las cadenas de valor, no queremos usar los aranceles para dañar la creación de empleos o dañar la inversión. Sino queremos que el libre comercio prevalezca en América del Norte", dijo la Secretaria de Economía.

Este mismo lunes, Márquez sostendrá una reunión con el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, para evaluar diversos temas de la relación bilateral incluida la amenaza arancelaria del presidente Trump, quien le exige a México detener el flujo de migrantes centroamericanos.