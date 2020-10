Reportan saturación en 61 hospitales del país; entre ellos el HG de Juárez

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad de México— Hospitales de alta capacidad como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Central Militar, el Militar Regional de San Luis Potosí o el General de Zona de Ciudad Juárez son algunos de los 61 nosocomios que registraron hasta ayer una ocupación total de camas generales para la atención de Covid-19.

También reportan 100 por ciento de ocupación instituciones como los Hospitales Regionales de Alta Especialidad Dr. Ignacio Morones Prieto, de San Luis Potosí; el Bicentenario 2010, en Cd. Victoria, entre otros.

Los hospitales con 100 por ciento de ocupación representan 6.4 por ciento, de las 950 unidades médicas que conforman la red de infección respiratoria aguda grave (IRAG).

Médicos del INER señalaron que por ser de referencia, el hospital ha mantenido una alta ocupación desde el inicio de la pandemia.

En lo que respecta a camas con ventilador, hasta ayer 39 hospitales registraban una ocupación del 100 por ciento, entre ellos el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición; el Hospital Central Militar; el de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG, 126 unidades médicas tienen un 70 por ciento o más de ocupación de camas en hospitalización general.

En tanto que 72 unidades médicas tienen 70 por ciento o más de ocupación de camas con ventilador.

En el Hospital General de Zona 48, San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco, Ciudad de México, familiares refirieron que llevan cuatro días sin recibir resultado de pacientes, cuando a algunos se los han entregado en dos días.

Personal indica que las jornadas de trabajo han sido intensas, y compararon el cansancio con el del principio.

"Se acaba el año y nosotros sentimos que volvemos a empezar. Ya hay un desgaste. Sí, efectivamente las camas están llenas, y no dejan de llegar con síntomas relacionados a la Covid", expuso un enfermero.

Al exterior del Hospital General de Zona número 58 "Las Margaritas", Estado de México, reportado por la Red IRAG con el 100 por cierto de ocupación en camas generales, los familiares han armando una especie de campamento.

Frente al área de Urgencias instalaron sillas, cobijas, almohadas y cartones en donde aguardan noticias de sus seres queridos.

La señora Magda, quien llevó el fin de semana a su esposo con problemas respiratorios informó que aún no sabe si es un paciente confirmado al virus, pues los resultados estarán en 8 días.

"En clínicas de salud entregan los resultados hasta en tres días y aquí que son el centro especializado, las prolongan porque es según la disponibilidad y ¿mientras? Mi marido ya se contagió", expuso.

En tanto, Ángela indicó que se llevarán a su esposo al Autódromo Hermanos Rodríguez. Él fue ingresado el miércoles.

"Todavía no nos dicen si tuvo Covid o no (...) El tiempo que he estado aquí llegan de cuatro a seis en ambulancia, no han parado de llegar y algunos así como llegan, los sacan", dijo.