Reportan primer niño con meningitis en Durango

Ciudad de México.- Un niño de 7 años que está internado en el Hospital 450 tiene meningitis por hongo y se encuentra estable, con síntomas leves, informó Irasema Kondo, Secretaria de Salud de Durango.

"Su estado neurológico está íntegro", aseguró.

Indicó que a este niño con doble nacionalidad se le realizó una orquidopexia el 27 de julio en el Hospital del Parque, donde le aplicaron anestesia.

"Se trasladaron a Estados Unidos y allá empezó a presentar síntomas. La mamá comenta que estuvo llevándolo con diversos médicos a diferentes hospitales y ninguno la supo orientar. Decidieron regresar a Durango, y uno de los médicos les dijo que podía ser un caso de meningitis y le hacen la punción y da positivo", explicó.

Kondo precisó que hay más casos de cirugías practicadas a niños en los cuatro hospitales privados donde surgió el brote de meningitis y se les está dando seguimiento.

"Hemos estado muy pendientes de ellos y hasta el día de hoy ninguno de ellos ha presentado síntomas; incluso a pesar de no tener síntomas, se les va a realizar la punción y hasta los que llevamos el día de hoy valorados ninguno ha dado positivo", puntualizó.

"No tengo el total porque seguimos revisando los expedientes, al día de hoy tenemos localizados, en seguimiento, tenemos alrededor de cuatro a cinco niños, pero no quisiera dar un número total porque estamos haciendo una revisión más exhaustiva de los expedientes que se incautaron en esos hospitales para corroborar que no haya ningún niño que no haya sido localizado y que esté en este riesgo".

Un tratamiento costoso Tratar a las mil 400 pacientes contra el hongo que originó la meningitis, que a la fecha ha causado la muerte de 23 personas tras el brote, podría costar aproximadamente 168 millones de pesos.

"Las tenemos en vigilancia permanente y calculo que en las próximas dos semanas podremos estar ya implementando el tratamiento vía oral para todas", aseguró Irasema Kondo, Secretaria de Salud de Durango.

De acuerdo con la experta, las mil 400 mujeres que se tienen identificadas serán tratadas con voriconazol.

"Es un antifúngico y es en tableta. Es un tratamiento muy costoso y sobre todo muy largo; se extiende hasta por dos meses o más, dependiendo de la respuesta de la paciente", indicó.

"El costo comercial (del medicamento) es 10 mil pesos la caja, aproximadamente. Se requieren 12 cajas para el esquema completo de tratamiento".

El costo por persona oscilaría en los 120 mil pesos, aproximadamente.

"En Durango la verdad teníamos pocas piezas; ahorita tenemos alrededor de mil piezas para poder iniciar, pero obviamente para asegurar que tengamos lo suficiente para los dos meses y para todas las pacientes es el apoyo que nos va a brindar el Insabi", informó.

"Afortunadamente, eso ya lo tramitamos en el Insabi y ya está autorizado que ellos van a realizar la compra y van a proveernos de este medicamento para cualquier paciente".

Kondo indicó que antes de iniciar el tratamiento se está citando a las mujeres para realizarles la punción lumbar, con la cual se diagnostica la meningitis.

Sobre el tratamiento que reciben las mujeres hospitalizadas, indicó que se les administran dos medicamentos vía intravenosa.

"Se le están dando dos medicamentos antifúngicos. Uno que se llama anfotericina b y voriconazol. También es medicamento que nos enviaron por parte del Insabi para tener asegurado los esquemas", añadió.

Explicó que las dosis que reciben las pacientes se calcula de manera individual, de acuerdo con el peso, su función renal y hepática, y las condiciones clínicas en las que se encuentra.