Reportan fallas en red de Telcel

Ciudad de México— Usuarios en Twitter reportaron fallas de la red de Telcel durante la mañana de este martes.

De acuerdo con algunos usuarios de la red social, las fallas comenzaron alrededor de las 5:00 horas y se prolongó hasta pasadas las 8:00.

Las fallas fueron reportadas por usuarios principalmente en el norte del país, por ejemplo, en Monterrey y Tamaulipas.

"No tengo internet de #Telcel aquí en Monterrey, ¿alguien más?", tuiteó el usuario @jamatta900.

Otro usuario respondió "Soy de Monterrey y no tenemos red #Telcel, es general".

Por su lado, la usuaria de Twitter Berenice Meza aseguró que se quedó sin internet de Telcel por cinco horas.

"Después de casi cinco horas sin internet, al fin regresó", señaló la usuaria.

Hasta el momento, la compañía de Carlos Slim no ha ofrecido una explicación sobre la falla en su red.