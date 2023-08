Reportan en BC primeros apagones por 'Hilary'

Ciudad de México.- El Ayuntamiento de Ensenada indicó que los primeros efectos del fenómeno hidrometeorológico 'Hilary' ya están presentes en Isla de Cedros, a unos 425 kilómetros al sur de Ensenada, donde residen alrededor de 3 mil personas.

"Hay lluvia y vientos fuertes, en el Centro de Salud ya tenemos filtraciones de agua, pero todo leve, el albergue ya cuenta con 18 personas, 15 en el albergue El Morro, y en la Iglesia tres, sin riesgo, ya con servicio médico al pendiente", mencionó la vocería de Ensenada.

PUBLICIDAD

El lugar aún cuenta con energía eléctrica.

Isla de Cedros se localiza en el Océano Pacífico, y desde esta mañana está alerta roja, mientras que el resto de Ensenada pasó de amarillo a naranja esta tarde.

En tanto, en el Puerto de San Felipe, de lado del Golfo de California, los ciudadanos reportaron incomunicación en todo el poblado, donde residen alrededor de 17 mil habitantes.

"No hay luz desde el medio día, parece que hubo problemas en el equipo que transmite, no hay internet, solo los que tienen línea Movistar han podido hacer llamadas breves para no descargar sus teléfonos", indicó Eduardo Rojo, quien tiene familiares en San Felipe.

En Tijuana, una familia de migrantes se refugió en el albergue de la Unidad Deportiva CREA, el papá José de Jesús, de 52 años, y su hija Areli, de 14 años, ambos de Michoacán, quienes estaban en el albergue Ágape.

"Estábamos en el albergue, teníamos unos dos meses, pero apenas con poco aire que ha hecho vimos que el techo se iba a volar, y preferimos salirnos para estar más seguros", contó José de Jesús.

"Venimos huyendo de la violencia, pero acá no nos han dado el asilo en Estados Unidos", lamentó.

Las autoridades tienen especial atención en las precipitaciones de Tijuana, puesto que se esperan 36 milímetros de lluvia, poco más del promedio que se tiene cada año, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La vocería de Protección Civil del Estado indicó que no tienen informes del apagón en San Felipe.