Reportan 547 secuestros con AMLO

Ciudad de México— Durante los primeros tres meses de la Administración de Andrés Manuel López Obrador se iniciaron 547 carpetas de investigación por el delito de plagio, un promedio de seis al día, reportó Alto al Secuestro.

"La problemática sigue exactamente igual. Estamos en un foco rojo, estamos remontándonos a las peores épocas del secuestro", reprochó la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace.

"El estado que guarda este delito por desgracia no es nada bueno ni es nada halagador, sino todo lo contrario. Estamos muy alarmados de lo que ha venido sucediendo en los últimos tres meses".

Al dar su informe mensual del secuestro, la activista indicó que entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, sumaron 639 víctimas vinculadas al total de carpetas y 445 detenidos de ese delito.

Los estados con mayor incidencia de secuestro en lo que va del sexenio son Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas, que concentran el 62 por ciento del total nacional.

"Hago un llamado de verdad al Secretario Alfonso Durazo para que se pueda hacer una buena estrategia coordinado. Alto al Secuestro ya entregó una estrategia, un plan para combatir el delito de secuestro. Es importante que el Secretario tome cartas en el asunto", expuso.

"En 2013, que fue el punto más álgido del Presidente Peña en el tema, tuvimos 400 secuestros (el primer bimestre de ese año), ahorita sólo hay una diferencia de 109 secuestros, tenemos 390 secuestros en 2019".

Tan sólo en el mes de febrero, reportó Miranda de Wallace, se abrieron 187 carpetas por secuestro con 207 víctimas, y las autoridades estatales y federales capturaron a 136 personas vinculadas a ese ilícito.

Miranda de Wallace alertó en particular sobre la situación de Veracruz, que está en primer lugar en números absolutos y tres de sus municipios, Xalapa, Coatzacoalcos y Orizaba, ocupan los primeros tres lugares en incidencia.

"Es una cosa escalofriante, prácticamente estamos teniendo dos secuestros al día en Veracruz. Nosotros lo hemos buscado (al Gobernador), le hemos llamado, le hemos mandado cartas para poder sentarnos con él, pero creo que está un poco molesto porque decimos qué es lo que está pasando en Veracruz", comentó.

La presidenta de Alto al Secuestro agregó que no se conoce la verdadera magnitud del secuestro debido a que los estados no reportan todos sus casos y el SESNP no ha auditado a las Unidades Antisecuestro ni a las Fiscalías.