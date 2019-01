Reporta Sedatu a SFP anomalías con Robles

Ciudad de México— El titular de la Sedatu, Román Meyer, informó que su administración turnó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) observaciones por mal manejo de recursos que implican a Rosario Robles.

Aunque no precisó a cuánto asciende el monto de los recursos con irregularidades, dijo que las observaciones fueron halladas durante el periodo de entrega-recepción.

El funcionario confió en que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) requiera a Robles como parte de la indagatoria.

"Nuestras observaciones se entregan al Órgano Interno de Control, indistintamente del área. En nuestras áreas sí tenemos observaciones que nos hizo en relación a la entrega-recepción de la Secretaria (Robles)", afirmó en rueda de prensa.

"Las hemos ya entregado, asimismo, al Órgano Interno de Control para que, a su vez, haga la solicitud correspondiente a la maestra Robles".

Tras participar en la reunión plenaria de diputados federales de Morena, Meyer señaló que han tenido dificultades para armar los expedientes, pues hay información y documentación ilocalizables.

"En relación a las observaciones que nos hemos venido topando a lo largo ya de prácticamente dos meses de administración, hemos hecho ya las observaciones pertinentes y se las hemos entregado al Órgano Interno de Control con la finalidad de que ellos asuman su responsabilidad y dictaminen si las observaciones son procedentes y, si son procedentes, si son de carácter administrativo o de carácter penal.

"Y hemos ya recibido constantemente respuesta y estamos poco a poco deliberando y profundizando en documentación, en información que no tenemos al día de hoy claridad dónde se encuentra y que a veces, en muchas ocasiones, no es compatible, y por lo cual resaltan ciertas dudas", expuso.

El Secretario advirtió que hay un plazo de cinco años para que los ex funcionarios rindan cuentas por irregularidades cometidas en su gestión.