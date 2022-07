Reporta Puebla primeros 2 casos de viruela de mono

Ciudad de México— El Gobierno de Puebla confirmó que se presentaron los primeros dos casos de viruela de mono en su territorio.

Se trata de hombres que contrajeron la enfermedad por contacto con un extranjero que era portador.

PUBLICIDAD

En su conferencia de prensa matutina, el Gobernador Miguel Barbosa consideró que de momento no es una situación de gravedad, aunque no descartó un futuro incremento de contagios.

"Tenemos que dar razón de dos casos de viruela símica en el Estado de Puebla. No es un estado de gravedad, ni de establecer condiciones de extrema prevención, pero tenemos que empezar a resolver este asunto con el profesionalismo que se ha hecho en cada caso de enfermedades y no es una epidemia, no es una pandemia, pero tenemos que resolver", expuso.

"La gente en el Estado tiene que entenderlo como un padecimiento que vamos a resolver, no tiene condiciones de, repito, de estar entre la población grave en cuanto a número de contagios. Va a subir, sin duda que sí, pero lo vamos a resolver. Me comprometo, Puebla con ustedes, a nuevamente comandar para la sociedad la respuesta del estado de la sociedad frente a este padecimiento al nivel que pueda llegar".

En tanto, el Secretario de Salud estatal, Antonio Martínez García, detalló que son dos hombres de 34 y 38 años de edad que dieron positivo a la prueba, la cual fue confirmada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Ambos, dijo, se encuentran en una fase no grave, fueron enviados a casa y se les está dando seguimiento y vigilancia constante.

Con respecto a los contactos, apuntó, se estableció un cerco epidemiológico para que se evite la propagación de este padecimiento.

"Ellos llegaron con los síntomas sugestivos, no requerían hospitalizarse, pero sí los hospitalizamos para dar con el diagnóstico. Es una enfermedad que afortunadamente la mortalidad es muy, muy baja. Estamos hablando que es de alrededor del 3 por ciento de personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso, inmunodeficiencias", aclaró.