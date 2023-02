Reporta Embajada de EU amenazas a democracia en México: NYT

Washington.— La Embajada de Estados Unidos en México ha notificado a la Administración Biden sobre potenciales amenazas a la democracia en el contexto de los cambios impulsados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar al Instituto Nacional Electoral (INE), reveló hoy The New York Times.

Según tres funcionarios estadounidenses anónimos, citados por el diario neoyorquino, la Embajada en la Ciudad de México ha enviado evaluaciones especificas sobre los riesgos que corre la democracia mexicana pero la Administración Biden ha evitado pronunciarse en público para no provocar a López Obrador.

"La Embajada de Estados Unidos en México ha estado enviando informes a Washington evaluando posibles amenazas a la democracia en el país, según tres funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hablar en público", asegura una nota de The New York Times publicada hoy en su portal.

Firmada por Natalie Kitroeff, la nota asegura que la reforma al INE conocida como "Plan B", aprobada este miércoles en el Senado mexicano, significa "un golpe" contra una institución que fue clave para terminar con el régimen de partido único pero destaca que la Administración Biden no ve valor en pronunciarse.

"Mientras algunos legisladores (de EU) han expresado su preocupación por los cambios electorales, la Administración Biden ha dicho poco sobre el tema en público", asegura la nota.

"El Gobierno de EU ve pocas ventajas en provocar a López Obrador y tiene fe en que las instituciones mexicanas son capaces de defenderse dijeron varios funcionarios estadounidenses", añade la nota de The New York Times.

En los pasados meses, la Administración Biden ha sido muy reticente a responder preguntas sobre las propuestas de reforma al INE; en la única ocasión en que se ha pronunciado sobre el tema, un alto funcionario del Departamento de Estado de EU dijo tener confianza en las instituciones mexicanas.

"La gente está expresando sus puntos de vista. El Poder Judicial mexicano también tiene un papel importante que desempeñar en algunas de las leyes que se han presentado en México y confiamos en que las instituciones mexicanas jueguen sus roles de manera adecuada", dijo el Subsecretario Asistente de EU para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, a una pregunta en un foro público el pasado 6 de enero.

Previamente en noviembre de 2022, un vocero del Departamento de Estado de EU había destacado la relevancia que las instituciones electorales independientes como el INE tienen para la democracia luego de ser cuestionado por las masivas marchas ciudadanas en defensa del organismo del 13 de noviembre.

En diciembre, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EU, el demócrata Bob Menéndez, solicitó en una carta al Secretario de Estado Anthony Blinken expresar al Gobierno mexicano la preocupación en EU por el llamado "Plan B" de reforma al INE al considerarlo un retroceso democrático.